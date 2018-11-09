Дно пробито: в "ЛНР" на "выборы" зазывают роликом SKIBIDI

В своей агитации боевики взяли за основу клип российской рейв группы Little Big.

В Сети уже успели оплевать ролик сепаратистов скриншот

Боевики “ЛНР“ для “выборов“ главаря выпустили агитационный ролик в стиле клипа российской рейв группы Little Big на песню SKIBIDI.

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Видео опубликовал Telegram-канал Лента дна.

На видео “зазывалы“ на праздник боевиков повторяют нелепые и странные движения руками и призывают взять на “выборы“ паспорта, с которыми просят прийти 11 ноября на незаконные сборища.

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“Правила голосования на выборах 11 ноября. Приди на избирательный участок. Возьми паспорт. Получи два бюллетеня. Сделай выбор. #SkibИди на выборы“, - написано в ролике.

В Сети уже активно высмеяли шедевр агитации боевиков и окрестили данное “произведение искусства“ - днищем, стыдом, ужасом и прочими эпитетами.

Напомним, 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва влияет на главарей и руководство боевиков “ДНР“ и “ЛНР“.

Ранее, президент Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к незаконным “выборам“ в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей и они договорились, что “выборы“ никогда не будут признаны международным сообществом.