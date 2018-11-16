УПЦ МП "не клюнет": Онуфрий о предложении стать частью поместной церкви

В УПЦ МП отвергает любое сближение с поместной церковью.

Онуфрий считает, что УПЦ МП хотят превратить в политическую организацию УНИАН

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Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий ответил на предложение для УПЦ МП стать частью поместной церкви и заявил, что заявил это приманка, на которую Московский патриархат “не клюет“.

“То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием поместная церковь - это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией“, - сказал Онуфрий, передает Интерфакс.

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Таким образом, УПЦ МП отвергает любое сближение с поместной церковью.

Онуфрий добавил, что преданные МП не должны бояться “поражения от рук ее гонителей“.

Напомним, 14 ноября митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который присутствовал на встрече с президентом Петром Порошенко части иерархов УПЦ МП, рассказал о "нездоровой" атмосфере внутри церкви.

Ранее, 13 ноября, УПЦ МП официально отказалась участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.