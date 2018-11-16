Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

УПЦ МП "не клюнет": Онуфрий о предложении стать частью поместной церкви

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 2
В УПЦ МП отвергает любое сближение с поместной церковью.
Онуфрий считает, что УПЦ МП хотят превратить в политическую организацию
Онуфрий считает, что УПЦ МП хотят превратить в политическую организацию
УНИАН

Читай также: Расследуется передача Почаевской лавры УПЦ МП

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий ответил на предложение для УПЦ МП стать частью поместной церкви и заявил, что заявил это приманка, на которую Московский патриархат “не клюет“.

“То, что нас хотят сегодня превратить в политическую организацию под названием поместная церковь - это та приманочка, на которую церковь не клюет. Церковь не может быть политической организацией“, - сказал Онуфрий, передает Интерфакс.

Читай также: Барна предлагает СБУ проверять священников перед вступлением в сан

Таким образом, УПЦ МП отвергает любое сближение с поместной церковью.

Онуфрий добавил, что преданные МП не должны бояться  “поражения от рук ее гонителей“.

Напомним, 14 ноября митрополит Черкасский и Каневский Софроний, который присутствовал на встрече с президентом Петром Порошенко части иерархов УПЦ МП, рассказал о "нездоровой" атмосфере внутри церкви.

Ранее, 13 ноября, УПЦ МП официально отказалась участвовать в процесс создания автокефальной Украинской православной церкви.

Поделись:
Теги: УПЦ МП, Онуфрий, автокефалия, поместная церковь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Sinobi-life    16.11.2018, 16:08
Оценка:  +3
Sinobi-life
Не клюнет - значит нах за паребрик,секты тут не будет!!!!
Peyot    16.11.2018, 15:59
Оценка:  +4
Peyot
ФСБшная секта кремля не предаст своих карликовых хозяев )))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь