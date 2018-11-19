Последнее слово Януковича перенесли, он будет выступать с койки

Суд перенес заседание с последним словом беглого экс-президента на 5 декабря.

Беглому Виктору Януковичу, который обвиняется в государственной измене, позволят выступить с последним словом на суде с больничной койки 5 декабря.

Оболонский суд удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича и объявил перерыв, передает LB.ua.

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Судья заявил, что если экс-президент не сможет вылечиться до следующего заседания, то ему позволят выйти на видеосвязь “сидя или лежа“.

Защитник Александр Горошинский заявил, что давать слово экс-президенту с больничной койки “является некорректным“ и предложил вернуться к стадии допроса свидетелей и заслушать экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Горошинский считает, что его показания могут быть решающими и ключевыми для установления истины в суде над Януковичем.

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Обвинение заявило, что травма Януковича не является тяжелой и в медицинской справке не указано, что он должен находиться в больнице. Прокуроры также попросили суд отказать в допросе Ставицкого.

Напомним, 18 ноября российские СМИ сообщили, что Виктора Януковича госпитализировали в Москве в клинику имени Склифосовского. У него подозревали травмы позвоночника и колена, которые он якобы получил во время игры в теннис. Янукович находился в реанимации, но вскоре его перевезли в частную клинику.

Адвокат экс-президента позднее заявил, что лечение займет около трех недель.