Медведь напал на женщину под Харьковом

Работница базы отдыха забыла закрыть клетку с животным.

В поселке Старый Салтов Харьковской области на работницу базы отдыха напал медведь. Пострадавшую доставили в больницу скорой с переломом бедра и укусом ноги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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“17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным“, - сказано в сообщении.

Пострадавшую доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переломом бедра и укусом ноги.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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