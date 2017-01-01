Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медведь напал на женщину под Харьковом

Комментариев: 0
Работница базы отдыха забыла закрыть клетку с животным.
У женщины переломом бедра
У женщины переломом бедра
Pixabay

В поселке Старый Салтов Харьковской области на работницу базы отдыха напал медведь. Пострадавшую доставили в больницу скорой с переломом бедра и укусом ноги.

Об  этом сообщает пресс-служба полиции области.

Читай также: В отеле Одессы произошло ЧП из-за акулы

“17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным“, - сказано в сообщении.

Пострадавшую доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переломом бедра и укусом ноги.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 9 ноября, по улицам Одессы бродит бездомный львенок.

Поделись:
Теги: животные, медведь, Харьковская обалсть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь