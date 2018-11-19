Одесситка в знак протеста сушила белье в трамвае
В Одессе местная жительница развесила нижнее белье прямо в трамвае. Так девушка выразила свое недовольство отсутствием тепла в квартире. Об этом сообщает usionline.com.
Девушка устроила акцию протеста в трамвае по маршруту No 1 воскресным вечером, 18 ноября. Одесситка зашла в транспорт с тазиком полным нижнего белья, растянула там бельевую веревку и начала развешивать стирку. При этом девушка просила других пассажиров трамвая подержать тазик.
Свои действия девушка объяснила акцией протеста против холода дома. По словам одесситки, у нее дома нет отопления, поэтому ей негде сушить белье.
Cмотрите фотогалерею: Одесситка в знак протеста сушила белье в трамвае
Впервые со старта отопительного сезона в 2018 году жители Одессы перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления в среду, 14 ноября. Акции протеста продолжились и в воскресенье, 18 ноября. В этот раз из-за холодных батарей одесситы блокировали трассу Одесса-Южный. Без тепла в городе по-прежнему остаются более 500 квартир.
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