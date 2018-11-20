Боевики уничтожили авто ВСУ, военные выжили

Ракета попала в заднюю часть машины, украинские военные успели выбежать .

Сепаратисты управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Огонь вели из оккупированного Донецка.

Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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Украинские военнослужащие рассказывают, в последнее время “враг совсем обнаглел - стреляет днем и ночью, не гнушаясь тяжелым калибром“.

“Наши, так сказать, близкие братья открыли огонь из ракетной установки, но благодаря проводу, который идет через дорогу, они не попали“, - сказал военнослужащий Андрей.

Ракета попала в заднюю часть машины, военные успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.

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Военные рассказывают, что машину немного жаль, ведь она была подарена волонтерами. В последнее время боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов.

Сепаратисты сидят в оккупированном Донецке, заняв бывшие здания шахты, которые после боев за Донецкий аэропорт в украинской армии называют близнецами. Именно оттуда позиции украинских военных видны как на ладони.

“Здесь приходится быстро двигаться и наклоняться, ведь до позиций врага считанные сотни метров и, заметив движение на наших позициях, они могут открыть огонь в любой момент“, - говорится в сюжете.

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Диверсионные группы врага ходят здесь постоянно. Приближаются на 100-200 метров, но получив ответ, уходят. Цель этих вылазок - поиск пробелов в обороне украинской армии, но в Песках таких мест нет.

Напомним, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино.