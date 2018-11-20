Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Боевики уничтожили авто ВСУ, военные выжили

Комментариев: 4
Ракета попала в заднюю часть машины, украинские военные успели выбежать .
Военные успели покинуть машину вовремя
Военные успели покинуть машину вовремя
скриншот из видео

Сепаратисты управляемой ракетой сожгли машину ВСУ в Песках. Огонь вели из оккупированного Донецка. 

Об этом говорится в сюжете 24 канала.

Читай также: ВСУ показали тренировку противотанкового резерва на Донбассе

Украинские военнослужащие рассказывают, в последнее время “враг совсем обнаглел - стреляет днем и ночью, не гнушаясь тяжелым калибром“.

“Наши, так сказать, близкие братья открыли огонь из ракетной установки, но благодаря проводу, который идет через дорогу, они не попали“, - сказал военнослужащий Андрей. 

Ракета попала в заднюю часть машины, военные успели выбежать, но боевики на этом не успокоились.

Читай также: Сутки в ООС: 21 обстрел, ранены три бойца

Военные рассказывают, что машину немного жаль, ведь она была подарена волонтерами. В последнее время боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов. 

Сепаратисты сидят в оккупированном Донецке, заняв бывшие здания шахты, которые после боев за Донецкий аэропорт в украинской армии называют близнецами. Именно оттуда позиции украинских военных видны как на ладони. 

“Здесь приходится быстро двигаться и наклоняться, ведь до позиций врага считанные сотни метров и, заметив движение на наших позициях, они могут открыть огонь в любой момент“, - говорится в сюжете. 

Читай также: В Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием

Диверсионные группы врага ходят здесь постоянно. Приближаются на 100-200 метров, но получив ответ, уходят. Цель этих вылазок - поиск пробелов в обороне украинской армии, но в Песках таких мест нет.

Напомним, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Луганское, Марьинка и Широкино.

Поделись:
Теги: ВСУ, ракеты, сепаратисты, машина, боевики, военные
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Курилы-Япония    20.11.2018, 14:42
Оценка:  0
Курилы-Япония
Знаю куда пристроить евробляхи...
Dmitriy7    20.11.2018, 14:28
Оценка:  -3
Dmitriy7
что эта инфа несёт в себе(5год бля уже
atos    20.11.2018, 14:23
Оценка:  -1
atos
Ракета была учебною)))))
Rangol    20.11.2018, 14:17
Оценка:  -2
Rangol
Быстро однако бегают, успеют добежать до канадской границы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь