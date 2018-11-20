СМИ сообщили, за сколько Порошенко продал завод Кузня на Рыбальском

Компания Сергея Тигипко якобы приобрела завод за примерно 300 миллионов долларов.

Компания в системе раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на письменное уведомление от Еwins Liмiтеd, которая пренадлежит Сергею Тигипко, указала, что наивысшая цена одной акции завода Кузня на Рыбальском составила 93 доллара.

Как сообщает Интерфакс-Украина, таким образом удалось выяснить, что завод у президента Петра Порошенко был куплен за почти 300 миллионов долларов.

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Так, умножение наивысшей цены покупки одной акции на общее количество приобретенных акций выводит на максимальную оценку покупки указанного пакета акций.

Оценка основывается на ценах на акцию, предшествующих дате приобретения контрольного пакета акций общества на 12 месяцев, включая дату его приобретения.

Кипрская компания путем заключения прямых договоров приобрела у ПАО Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд Прайм Эссетс Капитал более 2,5 млн акций, или 73,9% уставного капитала, и у ВИК 690,46 тыс акций, или 20,13% уставного капитала.

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“Соответственно после приобретения акций у … Прайм Эссетс Капитал и … ВИК Еwins Liмiтеd стала владельцем 3,226 млн простых именных акций общества, что составляет 94,03% от уставного капитала общества“, - указано в сообщении.

Напомним, 15 ноября Завод Кузня на Рыбальском, который находится в Киеве, отошел новому владельцу. В связи с коммерческой тайной, стоимость акций не указывалась. Сделка также была предварительно одобрена Антимонопольным комитетом Украины.