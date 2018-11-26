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Песков прокомментировал атаку на украинские военные корабли

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Пресс-секретарь Путина отметил, что речь идет "об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства".
МИД РФ готовит "развернутое заявление"
МИД РФ готовит "развернутое заявление"
EPA/UPG

В Кремле заявили, что после атаки на украинские военные корабли в министерстве иностранных дел РФ готовят “развернутое заявление“ . 

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

“Готовится развернутое заявление МИД РФ“, - сказал он. 

По его словам, речь идет “об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства“. 

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“Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе ООН по инициативе России“, - добавил Песков.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ из-за нападения и захвата кораблей ВМС Украины в Азовском море. 

Также, внешнеполитические ведомства Польши, Эстонии и Румынии осудили эскалацию в Азовском море.

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Теги: Кремль, РФ, Украина, Песков, Азовское море, моряки, провокация, корабли
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Комментариев (5)
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Александр    26.11.2018, 13:03
Оценка:  +2
Александр
На кой хэр эти шестерки раздают коментарии!? Все беды только из за одного упыря! Пущай он и отвечает!
лебуржуй    26.11.2018, 13:16
Оценка:  +2
лебуржуй
Да путин отбитый напрочь лошара, а его шестерки это вообще грязь.
Alex_Shadow    26.11.2018, 13:22
Оценка:  0
Alex_Shadow
Формируют общественное мнение. Такой психологический ход. Он сказал, что речь идет "об очень опасной провокации" - это значит, что это как бы уже разумеющийся факт, не поддающийся сомнению. И дальше все будет строиться отталкиваясь от этого. Хотя утверждение заведомо ложно или не доказано. Классика
ВосставшийИзБана    26.11.2018, 12:41
Оценка:  +8
ВосставшийИзБана
Странно, что заявление до сих пор не готово. Хотя, видимо готово, но на тот случай, что украинские катера откроют ответный огонь. Но, как всегда в РФ все мимо кассы.
лебуржуй    26.11.2018, 12:39
Оценка:  +7
лебуржуй
да сейчас бы мнение кремлевских проституток брать во внимание
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