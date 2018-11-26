Песков прокомментировал атаку на украинские военные корабли
В Кремле заявили, что после атаки на украинские военные корабли в министерстве иностранных дел РФ готовят “развернутое заявление“ .
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
“Готовится развернутое заявление МИД РФ“, - сказал он.
По его словам, речь идет “об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства“.
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“Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе ООН по инициативе России“, - добавил Песков.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ из-за нападения и захвата кораблей ВМС Украины в Азовском море.
Также, внешнеполитические ведомства Польши, Эстонии и Румынии осудили эскалацию в Азовском море.