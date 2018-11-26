Песков прокомментировал атаку на украинские военные корабли

Пресс-секретарь Путина отметил, что речь идет "об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства".

В Кремле заявили, что после атаки на украинские военные корабли в министерстве иностранных дел РФ готовят “развернутое заявление“ .

Читай также: Атака РФ на Азовском море: РосСМИ назвали имена раненых моряков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

“Готовится развернутое заявление МИД РФ“, - сказал он.

По его словам, речь идет “об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства“.

Читай также: Появилось видео с захваченными катерами в Керчи

“Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе ООН по инициативе России“, - добавил Песков.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест РФ из-за нападения и захвата кораблей ВМС Украины в Азовском море.

Также, внешнеполитические ведомства Польши, Эстонии и Румынии осудили эскалацию в Азовском море.