Атака РФ на Азовском море: РосСМИ назвали имена раненых моряков

В списке житель Кировоградской области и двое одесситов.

Российские СМИ назвали имена трех раненых украинских моряков, которых накануне захватили в плен на Азовском море и сейчас содержат в больнице оккупированной Керчи.

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Согласно данным, раненые украинские бойцы были помещены в отделение травматологии Керченский больницы №1 имени Пирогова.

Так, в больнице находятся Артеменко Андрей Анатольевич (31 марта 1994 года рождения, Новоукраинка, Кировоградская область), Сорока Василий Викторович (11 апреля 1991 года рождения, Одесса), Эйдер Андрей Дмитриевич (20 декабря 1999 года, Одесса).

Состояние раненых якобы стабильно. ВМСУ ранее сообщали о шестерых моряках, пострадавших в результате нападения россиян. Двое находятся в тяжелом состоянии.

В свою очередь постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что раненых украинских моряков доставили в Москву, где прооперировали. Возможно, речь идет о тяжелораненых.

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Как сообщает WarGonzo, моряки “не спешат“ разговаривать с российскими следователями.

“Ранения не пулевые, а осколочные - от так называемой вторички: когда велась стрельба по кораблю, от корпуса отлетали мелкие металлические осколки - ими и посекло конечности украинским военным, находившимся на катере. При задержании они оказали сопротивление. Раненый офицер носит звание старшего лейтенанта“, - говорится в сообщении.

Ранее, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что трое раненых украинских моряков с захваченного Россией судна находятся в 1-й Керченской больнице в аннексированном Крыму. Остальные моряки, по ее словам, у следователей.

Она также добавила, что в РФ могут возбудить дело против захваченных украинских моряков.