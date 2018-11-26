Киев не будет разрывать дипотношения с Россией

Украине не может разорвать дипломатические отношения с Москвой из-за украинцев в России, пояснил министр.

Украина не будет разрывать дипломатические отношения с Россией в связи с нападением российских военных на украинские судна вблизи Керченского пролива. Об этом во вторник, 26 ноября, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНИАН.

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“Какие у нас отношения есть с Российской Федерацией? У нас есть формально присутствие дипломатов, которые сейчас работают над тем, чтобы помогать украинцам. Я могу сказать, что в сегодняшней логике у них все меньше и меньше возможностей. Конечно, мы не можем оставить украинцев вообще без правовой помощи“, - сказал Климкин, отвечая на вопрос о возможности разрыва дипотношений с РФ.

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“Безусловно, дальнейшие шаги будут. Мы фактически не имеем дипломатических отношений. Это формальность, поскольку наши дипломаты в России по определению не могут осуществлять никакой дипломатической деятельности на территории страны-агрессора. Они исключительно сосредоточены на том, чтобы помогать украинцам, в том числе политическим заключенным, но не только “, - отметил Климкин.

“Мы всегда исходили из этой позиции, но в сегодняшних условиях хочу сказать, что пребывание на территории страны-агрессора опасно для украинских граждан. Мы планируем ряд мероприятий, о них вы услышите в ближайшее время“, - подчеркнул министр.

Напомним, 25 ноября в связи с захватом Россией в Керченском проливе двух украинских катеров и одного буксира Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить ввести военное положение в стране сроком на 60 суток для создания условий по отражению вооруженной агрессии.

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие военного положения в Украине.