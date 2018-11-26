Кравчук, Кучма и Ющенко советуют Раде заодно с военным положением объявить выборы

Бывшие президенты рекомендуют внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, убрав оттуда запрет на выборы и ограничение прав и свобод.

Три бывших президента считают, что решение о введении военного положения связано с выборами весной 24tv.ua

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Бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали Верховную Раду изменить закон о правовом режиме военного положения в случае одобрения указа Петра Порошенко о его введении. Заявление экс-президентов зачитал СМИ Леонид Кравчук, сообщают Украинские Новости.

В частности, политики призывают парламент убрать из документа пункт о запрете на проведение выборов президента, которые должны пройти 31 марта 2019 года. Они также высказали сомнения в эффективности самого шага об объявлении ответа на агрессию РФ.

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“Тысячи погибших и угроза полномасштабного вмешательства со стороны врага тогда не стали основанием для введения военного положения, - говорится в тексте заявления. - Одним из основных аргументов была неминуемость катастрофических социально-экономических, демографических и политических последствий“. Очевидно, сегодня появились другие аргументы, отметил Кравчук – и, скорее всего, это тема выборов президента.

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“Если депутаты решат, что альтернатив военному положению не существует, то они обязаны внести изменения в закон, убрав из него норму об отмене выборов и чрезмерном ограничении прав и свобод“, - считают бывшие главы государства. Одновременно с решением о военном положении они рекомендуют депутатам принять постановление о назначении выборов президента на 31 марта следующего года.

Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля. Были ранены шесть украинских военнослужащих, они находились на момент захвата в тяжелом состоянии. В РФ обвинили Украину в провокации, хотя корабли пребывали в нейтральных водах.

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Президент Петр Порошенко просит Верховную Раду ввести в стране военное положение на 60 дней. Экстренное заседание начнется в 16:00, а в 18:00 по Киеву пройдет Совбез ООН по украинскому вопросу.