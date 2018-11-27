Грицак пояснил, что сотрудники СБУ делали на борту захваченных кораблей

Сотрудники контрразведки СБУ по закону и должны быть "приписаны" к военным формированиям или Госпогранслужбе.

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Двое сотрудников военной контрразведки СБУ действительно были на борту захваченных Россией кораблем ВМСУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбы. И так будет всегда“, - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

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Он пояснил, что офицеры спецслужбы выполняли служебные задачи согласно статье 12 закона об СБУ - статья 12 прямо указывает, что органы военной контрразведки создаются для помощи ВСУ, Госпогранслужбы и других украинских военных формирований.

“Удивление“ же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора“, - добавил Грицак.

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По его словам, настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили шесть “ФСБшных“ и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ. Кроме того, по данным СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

“СБУ в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращение их в свои семьи, - отметил Грицак. - В то же время СБУ требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии“.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен. Верховная Рада ввела в отдельных областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории) военное положение на 30 дней - несмотря на то, что СНБО и президент изначально просили о 60 днях и территории всей страны.