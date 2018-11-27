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Грицак пояснил, что сотрудники СБУ делали на борту захваченных кораблей

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 14
Сотрудники контрразведки СБУ по закону и должны быть "приписаны" к военным формированиям или Госпогранслужбе.
Грицак попросил российские спецслужбы не давить на украинских моряков
Грицак попросил российские спецслужбы не давить на украинских моряков
ssu.gov.ua

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Двое сотрудников военной контрразведки СБУ действительно были на борту захваченных Россией кораблем ВМСУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Более четырех лет российской агрессии украинские военные контрразведчики находятся на передовой бок о бок с боевыми побратимами ВС Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбы. И так будет всегда“, - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

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Он пояснил, что офицеры спецслужбы выполняли служебные задачи согласно статье 12 закона об СБУ - статья 12 прямо указывает, что органы военной контрразведки создаются для помощи ВСУ, Госпогранслужбы и других украинских военных формирований.

“Удивление“ же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора“, - добавил Грицак.

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По его словам, настоящее удивление вызывает тот факт, что против двух украинских катеров и малого буксира россияне применили шесть “ФСБшных“ и четыре военно-морских плавсредства, а также боевые вертолеты и самолеты ВКС РФ. Кроме того, по данным СБУ, один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты, в результате чего один из офицеров СБУ получил тяжелое ранение.

“СБУ в пределах компетенции принимает все необходимые меры для освобождения украинских пленников и возвращение их в свои семьи, - отметил Грицак. - В то же время СБУ требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии“.

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Напомним, 25 ноября военные РФ захватили три украинских корабля, обвинив в провокации украинскую сторону. Были ранены шесть моряков, 23 – захвачены в плен. Верховная Рада ввела в отдельных областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории) военное положение на 30 дней - несмотря на то, что СНБО и президент изначально просили о 60 днях и территории всей страны. 

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Теги: СБУ, корабли, Азов, контрразведка, разведка, РФ
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Комментариев (14)
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fkrfyfan    27.11.2018, 11:06
Оценка:  -3
fkrfyfan
Это руководители провокаторов давали указания капитанам
Letohradek    27.11.2018, 11:08
Оценка:  -1
Letohradek
По международным правилам, абсолютно все корабли и катера мира, имеют право проходить все проливы, предварительно уведомив о намерениях
Letohradek    27.11.2018, 11:30
Оценка:  +1
Letohradek
Не понял, к чему минусы? Международные правила для вас не являются законом?
AntiOlgino    27.11.2018, 11:56
Оценка:  +1
AntiOlgino
Давить, атаковать украинские корабли?
Да, это были руководители провокаторов, просто враги, российские командиры.
Колишній-східняк    27.11.2018, 11:05
Оценка:  +2
Колишній-східняк
А я уверен, что фсб-шников полно среди нашей неугомонной пятой колоны. Причем, как на зарплате, так и по убеждению.
Зорян_и_Шкиряк    27.11.2018, 11:08
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Вы имеете в виду профессиональных комментаторов данного сайта?
Зорян_и_Шкиряк    27.11.2018, 10:48
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Про особистов в воинских частях и на кораблях 2-го ранга знаю. Но особисты на катерах?.. Я тоже удивлён.
КимЧенПых    27.11.2018, 10:43
Оценка:  -1
КимЧенПых
СБУшники следили за тем чтобы капитаны не отклонялись от курса и довели провокацию для ватников до конца.
Letohradek    27.11.2018, 10:49
Оценка:  -3
Letohradek
В чем усмотрел провокацию? По международным правилам, абсолютно все корабли и катера мира, имеют право проходить все проливы, предварительно уведомив о намерениях. Что стукнуло ботоксному подонку, начать атаку на украинские катера? Ты не хочешь в этом разобраться? Проще копопастить бред рус.сми?
КимЧенПых    27.11.2018, 10:57
Оценка:  -4
КимЧенПых
ну наверное в том что катера вошли в воды Раски Федераски.
Letohradek    27.11.2018, 11:03
Оценка:  -2
Letohradek
По международным правилам, абсолютно все корабли и катера мира, имеют право проходить все проливы, предварительно уведомив о намерениях!
Letohradek    27.11.2018, 11:03
Оценка:  -1
Letohradek
... даже если это воды расийской федерации!
Зорян_и_Шкиряк    27.11.2018, 10:49
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Простите: от какого курса? От азимутального или от партийного?
AntiOlgino    27.11.2018, 11:58
Оценка:  0
AntiOlgino
Партийный курс теперь - дохнуть за иностранного ботоскного царька за 15 тыс деревянных в месяц.
Просто московскому царьку так захотелось. Ради этого он сделал нищим целый регион Украины, оккупированный им.
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