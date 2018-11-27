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"Крымский омбудсмен" пообщалась с пленными моряками

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 5
Раненые украинцы, по словам "омбудсмена", содержатся в достойных условиях, жалоб от них не поступало.
Лубина заявила, что пока моряки находятся в статусе подозреваемых
Лубина заявила, что пока моряки находятся в статусе подозреваемых
tvc.ru

Российский “крымский омбудсмен“ Людмила Лубина поговорила по телефону с украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе, и намерена посетить их. Об этом сообщает ТАСС.

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“Я пока только по телефону общалась, и надо убедиться лично, - сообщила она. Намереваюсь посетить, определить для себя и общественности, каково состояние здоровья трех раненных моряков. (Всего задержанных моряков) 24, по моим сведениям“, - сказала Лубина.

Она подчеркнула, что моряки получили “осколочные, не пулевые раны“.

“Обычно это мягкие ткани. Будем выяснять, как здоровье“, - добавила “омбудсмен“.

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По ее словам, военнослужащие содержатся в достойных условиях, жалоб от них не поступало.

“Мне известно, что все моряки в достойных условиях содержатся: в тепле, сыты, - сказала Лубина. - Пока жалоб не было“.

Она уточнила, что судьбу моряков определит следствие.

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“То, что вменяется им - государственное преступление, касающееся территориальной целостности, судьбу их следствие решит: кто виноват - вся команда или капитан корабля, кто отдавал приказы. По украинскому законодательству есть такая норма, что приказы, нарушающие закон, можно не выполнять“, - пояснила Лубина.

По данным уполномоченного, пока все задержанные находятся в статусе подозреваемых.

Напомним, накануне ФСБ России обнародовала видеозапись “допроса“ трех пленных украинских моряков.

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В ВМС Украины его прокомментировали заявив, что захваченные украинские моряки дают неправдивые показания под давлением.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в “опасных маневрах“ во время захода в “закрытую акваторию территориального моря РФ“.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива “провокационными“. МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Теги: Украина-Россия, Крым, омбудсмен, ранение, украинские моряки, Пленные
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Комментариев (5)
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BaltijasCels    27.11.2018, 09:43
Оценка:  0
BaltijasCels
Головне, что бы они полит убежища не попросили...
deadwest    27.11.2018, 09:24
Оценка:  +1
deadwest
Среди задержанных украинских моряков оказались «звезды» интернета командир бронекатера «Бердянск» Роман Мокряк и командир малого бронированного артиллерийского катера «Никополь» Богдан Небылица.Роман Мокряк разъяснял в украинских СМИ тактику «Волчья стая»,
deadwest    27.11.2018, 09:26
Оценка:  +1
deadwest
согласно которой ВМС Украины будут топить большие российские корабли.
deadwest    27.11.2018, 09:26
Оценка:  +3
deadwest
Щас этот Мокряк стучать будет на ВСУ ,дабы шкуру свою спасти.Эти герои всем известны,ведь каждый думает,что в плен может попасть кто угодно,а я нет.
Sinobi-life    27.11.2018, 09:19
Оценка:  -1
Sinobi-life
крысиный "омбудсмен" - уже ржу!!!
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