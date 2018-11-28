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Возле Керчи передвигаются ракетные комплексы Бал, ожидаются С-400

Комментариев: 16
Колонна военной техники наблюдается на трассе Симферополь-Керчь.
Россия стягивает вооружение после Керченского инцидента
Россия стягивает вооружение после Керченского инцидента
скриншот

В аннексированном Крыму в направлении Керчи зафиксирована колонна военной техники, среди которой береговые ракетные комплексы Бал.

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Колонна передвигается по трассе Севастополь-Керчь, сообщают российские каналы. 

“Прибрежные системы защиты российского Бала переместились вблизи Керчи после противостояния с Украиной“, - говорится в подводке к видео.

Как сообщает Интерфакс, представитель Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев заявил, что зенитно-ракетный дивизион С-400 Триумф после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации на полуострове.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - сказал Арефьев.

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Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины.

Наибольший шанс совершения нападения сохраняется на Востоке и Северо-Востоке Украины, при этом уровень военной угрозы значительно вырос, добавил он.

Отметим, что в сентября Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион зенитных систем С-400.

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Теги: Крым, Керчь, ракетные комплексы, С-400, Бал, армия РФ
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Комментариев (16)
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DrMefesto    28.11.2018, 13:38
Оценка:  +1
DrMefesto
Путин военный онанист
SWATFANATHL    28.11.2018, 13:27
Оценка:  +1
SWATFANATHL
Всё делается для того, чтобы Пэдя мог объявить вайну и править вечно на этой территории.
Woodbrother    28.11.2018, 13:49
Оценка:  0
Woodbrother
Войну объявил не Петя, а ваши полоумные кремлевские пристарелые вожди племени рассиан.
DrMefesto    28.11.2018, 13:26
Оценка:  -1
DrMefesto
Путин, это тебе не сирия, ответка если что, полетит тебе прямиком в рот да по заднице! Мы не сдаемся, намотай это себе на безусую губу!
SWATFANATHL    28.11.2018, 13:28
Оценка:  +1
SWATFANATHL
Мы это кто?
DrMefesto    28.11.2018, 13:33
Оценка:  +1
DrMefesto
свободные люди
Коляка    28.11.2018, 13:03
Оценка:  0
Коляка
Азовский кризис
Woodbrother    28.11.2018, 13:06
Оценка:  -3
Woodbrother
Кризис старческого возраста у кремлевских сидельцев. Обычная история из жизни московского мордора.
x0_x*    28.11.2018, 13:02
Оценка:  -3
x0_x*
Израиль уже доказывал не раз, что все эти их системы могут напугать только пьяных монголов. Сыкуны кремлевские.
QAZ1modo    28.11.2018, 12:54
Оценка:  +2
QAZ1modo
Путлер аннексирует Азовское море при попустительстве "озабоченных" и глубоко озабоченных.
realМовчанюк    28.11.2018, 12:50
Оценка:  -2
realМовчанюк
Зашевелились гады!
x0_x*    28.11.2018, 13:04
Оценка:  -3
x0_x*
Израиль посбивает все их ракеты, стоит только звякнуть куда надо. К счастью нам глубоко насрать на кремлевские угрозы.
deadwest    28.11.2018, 12:46
Оценка:  +2
deadwest
мне кажется, что стоимость всего так называемого военного флота незаежной меньше, чем стоимость одной ракеты. это явно припасли не для них, а для подстрекателей из-за большой лужи.
Woodbrother    28.11.2018, 12:53
Оценка:  -1
Woodbrother
Просто рассейские генералы и отмиралы очень сцикливы. После таран нашего буксира у них памперсы не успевают менять.
x0_x*    28.11.2018, 13:00
Оценка:  +1
x0_x*
сыкуны
atos    28.11.2018, 13:30
Оценка:  -1
atos
Друг, правильно писать, сыкуны-скакуны))
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