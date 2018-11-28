Возле Керчи передвигаются ракетные комплексы Бал, ожидаются С-400

Колонна военной техники наблюдается на трассе Симферополь-Керчь.

В аннексированном Крыму в направлении Керчи зафиксирована колонна военной техники, среди которой береговые ракетные комплексы Бал.

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Колонна передвигается по трассе Севастополь-Керчь, сообщают российские каналы.

“Прибрежные системы защиты российского Бала переместились вблизи Керчи после противостояния с Украиной“, - говорится в подводке к видео.

Как сообщает Интерфакс, представитель Южного военного округа РФ полковник Вадим Астафьев заявил, что зенитно-ракетный дивизион С-400 Триумф после стрельб на полигоне доставят в пункт постоянной дислокации на полуострове.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - сказал Арефьев.

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Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия сосредотачивает технику и военных вблизи границ Украины.

Наибольший шанс совершения нападения сохраняется на Востоке и Северо-Востоке Украины, при этом уровень военной угрозы значительно вырос, добавил он.

Отметим, что в сентября Крыму заступил на боевое дежурство третий дивизион зенитных систем С-400.