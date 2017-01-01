Львовская таможня назвала убытки от блокады границы "евробляхерами"

По данным ГФС, госбюджет теряет в сутки 30 миллионов гривен.

По данным Львовской таможни ГФС госбюджет теряет в сутки 30 миллионов гривен из-за блокирования пунктов пропуска владельцами “евроблях“.

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Пресс-служба ГФС отмечает, что 25 ноября были заблокированы все пункты пропуска в области. По состоянию на 26 ноября, разблокированы три пункта, но только для легковых автомобилей и автобусов.

Грузовики продолжают блокироваться и они не могут доставить грузы в пункты назначений. Таможенное оформление не производится, таможенные платежи в государственный бюджет не уплачиваются.

Указывается, что в течение 26 ноября Львовская таможня за 26 ноября перечислила в бюджет 85 млн гривен, при том, что ранее платежи составляли более 120 млн гривен. На сегодня прогнозируют поступление 35 млн гривен, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривен.

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В таможне в который раз призвали “евробляхеров“ прекратить блокаду.

Напомним, 27 ноября владельцы автомобилей на еврономерах разблокировали пункт пропуска Устилуг на украинско-польской границе в Волынской области.

Ранее, на границе с Польшей в пункте пропуска Ягодин водители большегрузных автомобилей прорвали кордон “евробляхеров“, которые блокировали дорогу.