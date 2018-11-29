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Супрун дала советы, как избежать простуды зимой

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Глава министерства дала ряд практических рекомендаций.
Физическая активность помогает снизить риск ОРВИ на более чем 20%.
Физическая активность помогает снизить риск ОРВИ на более чем 20%.
facebook.com/ulanasuprun

Одним из действенных методов защиты себя от заражения гриппом и борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями, является физическая активность на свежем воздухе.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

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Глава министерства отметила, что исследования подтверждают пользу физических нагрузок зимой. Люди, которые активно занимались спортом, реже болели простудой, чем те, которые не занимались физическими упражнениями. Такая активность помогает снизить риски острых респираторных инфекций на более чем 20%.

Супрун советует еженедельно посвящать аэробным упражнениям умеренной интенсивности 150 минут или 75 минут интенсивной тренировкой. Также нужно добавить силовые нагрузки дважды в неделю - упражнения на укрепление основных групп мышц.

Среди рекомендаций Минздрава также следующие:

1. Чаще выходите на прогулки

Они улучшат работу сердечно-сосудистой системы и поможет подготовить сосуды к изменению температур. Прогулки снижают уровень стресса в организме и способствуют образованию необходимого в зимнее время витамина D.

2. Ищите возможность быть активным

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Если вы разговариваете по телефону, попробуйте походить, подняться по лестнице вместо лифта, выходите на остановку раньше, и тому подобное.

3. Правильно выбирайте одежду

Не стоит одевать слишком много вещей. Лучше одеть термобелье, а поверх него - боле свободную одежду.

4. Убирайте дома

Мытье полов, окон, выбрасывание мусора - это тоже физическая активность. Чем выше интенсивность занятия, тем больше калорий человек сжигает.

Как сообщалось 19 ноября, после Всемирного дня памяти жертв ДТП глава Минздрава напомнила украинцам о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не попасть в ДТП.

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Теги: простуда, грипп, Супрун
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Комментариев (3)
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deadwest    29.11.2018, 14:41
Оценка:  0
deadwest
Тем временем, В Харьковской области в связи с заболеваемостью гриппом ограничительные эпидемические мероприятия полностью или частично были введены в 22 учебных заведениях.
deadwest    29.11.2018, 14:43
Оценка:  0
deadwest
Грипп – это острое вирусное заболевание, которое может поражать верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям и летальным исходам, в основном у пожилых больных и детей.
deadwest    29.11.2018, 14:44
Оценка:  0
deadwest
Вангую! гражданка США Супрун скоро уматает на родину...
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