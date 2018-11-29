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Порошенко прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина

Комментариев: 2
Петр Порошенко приветствует решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина
Президент прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на сообщение об отмене встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует сообщение президента Украины в соцсети Twitter, опубликованное в четверг, 29 ноября.

"Так действуют великие лидеры!" - написал Порошенко.

 

 

Напомним, 29 ноября Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным на саммите "двадцатки" из-за инцидента в Керченском проливе.

У Путина отреагировали на отмену встречи с Трампом

 

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Теги: Путин, Порошенко, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    29.11.2018, 22:07
Оценка:  -2
BabaYul
Обалдеть. Порошенко приветствует решение американского коллеги... Петины коллеги под пивнушкой обоссанные валяются.
drozdikus    29.11.2018, 21:54
Оценка:  -2
drozdikus
петя ни кто и звать его ни как.... в мир. политике это мусор... да он богаче чем я) но как лидер он ноль.... живет за счет войны и внешних врагов) умный? да... не отнять ) есть пи...ар троли ... которые за копейки сидя на субсидиях... ему попу лизать будут... пример? виолета
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