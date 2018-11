Порошенко прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на сообщение об отмене встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует сообщение президента Украины в соцсети Twitter, опубликованное в четверг, 29 ноября.

"Так действуют великие лидеры!" - написал Порошенко.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f