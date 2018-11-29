Порошенко прокомментировал отмену встречи Трампа и Путина

Петр Порошенко приветствует решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на сообщение об отмене встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует сообщение президента Украины в соцсети Twitter, опубликованное в четверг, 29 ноября.

"Так действуют великие лидеры!" - написал Порошенко.

This is how great leaders act! https://t.co/Skm8UOIh6f — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Напомним, 29 ноября Трамп сообщил, что отменяет встречу с Путиным на саммите "двадцатки" из-за инцидента в Керченском проливе.

У Путина отреагировали на отмену встречи с Трампом

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