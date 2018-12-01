Снежного коллапса пока нет: Укравтодор расчищает автомагистрали

Снег продолжает засыпать Одесскую, Николаевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Киевскую области.

По стране в расчистке снега на дорогах задействовано более 1000 единиц техники соцсети

В Украине проезд по дорогам государственного значения не затруднен, пробок на основных автомагистралях не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Дорожники сообщают, что умеренный снег сейчас идет в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях. Местами высота снежного покрова составляет 10-20 см.

Читай также: В США из-за снежной бури отменили более тысячи авиарейсов

Также небольшой снег наблюдается в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Донецкой и Херсонской областях. В этих регионах выпало от 2 до 10 см снега. Добавим, что в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях идет снег с дождем. В результате на дорогах образовался гололед.

В оперативном обеспечении проезда по дорогам задействовано 1079 единиц техники и 1354 рабочие, в дежурном режиме – 786 единиц техники и 1094 рабочих.

Однако, снегопад вызвал задержки рейсов в международном аэропорту Киев (Жуляны), уточняет УНН.

"Полосы расчищаются - рейсы отправляются. Задержки есть, небольшие. Самые большие - до 40 минут", - отметили в диспетчерской аэропорта.

При этом в аэропорту уточнили, что в связи с погодными условиями задерживаются как те рейсы, которые отправляются со взлетных полос, так и прибывающие в Киев.

Как сообщалось 1 декабря, в Украине выпало до 23 сантиметров снега.