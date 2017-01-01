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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, потерь нет

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За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка и других.
На Донбассе продолжаются боевые действия
На Донбассе продолжаются боевые действия
В течение суток, 1 декабря, сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, трижды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
 

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За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское.
 
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского. 
 

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По данным разведки, 1 декабря, двух сепаратистов убили и еще одного - ранили. В ходе боевых действий, ни один украинский военнослужащий не пострадал.
 
Ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
 
Напомним, что международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины 196 тонн гуманитарной помощи
 
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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, Обстрел Донецка, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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