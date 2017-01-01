Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, потерь нет

За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка и других.

В течение суток, 1 декабря, сепаратисты 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе, трижды противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Читай также: На Донбассе за день семь обстрелов За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское. За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Невельске, Марьинка, Славное, Тарамчук, Красногоровка, Чермалык, Богдановка, Павлополь и Лебединское.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм, враг обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил вблизи Крымского, Песков и Невельского.

Читай также: Иностранцам запретили въезд и на оккупированный Донбасс По данным разведки, 1 декабря, двух сепаратистов убили и еще одного - ранили. В ходе боевых действий, ни один украинский военнослужащий не пострадал. По данным разведки, 1 декабря, двух сепаратистов убили и еще одного - ранили. В ходе боевых действий, ни один украинский военнослужащий не пострадал.