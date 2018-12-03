Семенченко назвал задержанных в Тбилиси украинцев
Экс-командир батальона Донбасс и депутат от фракции Самопомич Семен Семенченко назвал имена граждан Украины, которые были задержанны в Грузии по подозрению в незаконном хранении оружия.
Как передает Громадське, по словам Семенченко задержали: Мелия Роланда, Луку Чхетия, Орленко Игоря, Коростылева Юрия, Новикова Александра, Кладько Сергея и Курагина Дмитрия.
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“Эти люди задержаны за обвинения в хранении оружия. Часть из них являются добровольцами батальона Донбасс, часть из них - граждане Украины, часть - граждане Грузии“, - сказал Семенченко.
По словам нардепа, задержанные прибыли в Грузию, чтобы встретится с побратимами.
“Я приехал 28 числа как наблюдатель, поселился отдельно, в гостинице, 29-го я завершил свою миссию как наблюдатель, приехала моя жена и мы вместе ходили в гости к своим побратимам, вспоминали старые времена...“, - добавил Семенченко.
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Напомним, 2 декабря в грузинской столице Тбилиси задержали шестерых граждан Украины и одного грузина, обвинив их в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывного устройства.
Позднее, сообщалось, что среди задержанных был и сам Семенченко, однако некоторые депутаты сообщили, что экс-командир Донбасса “сбежал и бросил своих“ во время задержания.
Сам Семенченко назвал подобные заявления фейком и провокацией.
Одни боевики приехали в гости к другим..естествеено,что полиция Гркзии не стала сидеть сложа руки..