Угроза вторжения в Украину самая высокая с 2014 года - Муженко
Командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил, что угроза полномасштабного вторжения российских войск в Украину самая высокая начиная с 2014 года.
Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.
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Муженко продемонстрировал серию спутниковых снимков, которые, по его словам, показывают размещение российских танков Т-62 М на расстоянии 18 км от украинской границы.
Генерал заявил, что со средины сентября по 1 октября количество техники увеличилось более чем вдвое - с 93 до 250 машин, добавив, что это является свидетельством наращивания войск РФ накануне атаки российских кораблей В Керченском проливе на украинские катера и буксир.
Муженко подозревает, что подобные действия РФ являются предпосылкой к полномасштабному вторжению.
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Он также отметил, что количество российских войск “самое высокое“ с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а затем развернула активность на Донбассе.
Напомним, 4 декабря Генпрокуратура продемонстрировала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда ВМС в Керченском проливе.
Ранее, Муженко сообщил, что Российская Федерация вдвое увеличила корабельный состав в акватории Азовского моря.
Чем ближе выборы тем у самой сильной армии мира опять истерика. Спасите, помогите Рассия наступает, всё пропало)))))