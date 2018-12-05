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Угроза вторжения в Украину самая высокая с 2014 года - Муженко

Комментариев: 5
Глава Генштаба заявил, что количество российских войск "самое высокое" с 2014 года .
Количество войск РФ возле границы планомерно увеличивается
Количество войск РФ возле границы планомерно увеличивается
УНИАН

Командующий вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил, что угроза полномасштабного вторжения российских войск в Украину самая высокая начиная с 2014 года.

Об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

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Муженко продемонстрировал серию спутниковых снимков, которые, по его словам, показывают размещение российских танков Т-62 М на расстоянии 18 км от украинской границы.

Генерал заявил, что со средины сентября по 1 октября количество техники увеличилось более чем вдвое - с 93 до 250 машин, добавив, что это является свидетельством наращивания войск РФ накануне атаки российских кораблей В Керченском проливе на украинские катера и буксир. 

Муженко подозревает, что подобные действия РФ являются предпосылкой к полномасштабному вторжению.

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Он также отметил, что количество российских войск “самое высокое“ с 2014 года, когда Москва аннексировала Крым, а затем развернула активность на Донбассе.

Напомним, 4 декабря Генпрокуратура продемонстрировала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда ВМС в Керченском проливе. 

Ранее, Муженко сообщил, что Российская Федерация вдвое увеличила корабельный состав в акватории Азовского моря. 

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Теги: Муженко, ВСУ, РФ, вторжение, Крым, аннексия
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Комментариев (5)
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МаксимУм    05.12.2018, 11:00
Оценка:  +3
МаксимУм
Каковы ваши предложения, г-н муженко? Может надо стимулировать военных не увольняться? Может зарплату поднять?
atos    05.12.2018, 10:20
Оценка:  +3
atos
А, что у этого доктора лектора, на шевроне? Похоже на ракетки от бамбинтона перекрещенные)))))
Чем ближе выборы тем у самой сильной армии мира опять истерика. Спасите, помогите Рассия наступает, всё пропало)))))
Предаторр    05.12.2018, 10:16
Оценка:  +3
Предаторр
Интересно,а в самой России знают о"своих"планах,от которых ежедневно усераются наши"пэрэможци"?))))))) ))
dimasvetik    05.12.2018, 10:26
Оценка:  -4
dimasvetik
Ботинки, посмотрю на вашу реакцию после очередных санкций цивилизованного мира на рашу.
Владимир01    05.12.2018, 10:27
Оценка:  0
Владимир01
Наверно временами слышат от украинских генералов в памперсах.
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