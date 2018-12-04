Атака на Азовском море: ГПУ показала реконструкцию нападения кораблей РФ

Следствием собрано 17 томов доказательств совершения Россией агрессии по отношению к украинским ВМС ВСУ.

Генпрокуратура продемонстрировала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда ВМС в Керченском проливе. Соответствующее видео в Facebook обнародовала пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Сарган отметила, что следствием собрано 17 томов доказательств совершения РФ агрессии по отношению к украинским кораблям.

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“В частности, допрошены 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей Горловки и Балты и другие военные должностные лица); допрошены трое пострадавших - родственники раненых военнослужащих; проведен 51 обзор документов и интернет сайтов; проведено два осмотра судов (Горловку и Балту), которые вернулись в порт Одессы; получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа; отобраны образцы голосов основных свидетелей - членов экипажей кораблей Горловки и Балты; получен ряд временных доступов к вещам и документам, которые выполняются в Одессе и Киеве“, - написала она.

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Также указывается, что восьмерым лицам было сообщено о подозрении: руководителю департамента береговой охраны, замруководителю Погранслужбы ФСБ адмиралу Геннадия Медведеву, командиру сторожевого корабля Дон (таранил украинский буксир) Алексею Саляеву, командиру сторожевого корабля Изумруд (открыл огонь по украинским кораблям) Андрею Шипицыну.

В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более 10 военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ - от младшего офицерского состава к генералам.

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Напомним, 3 декабря в СМИ сообщалось, что в порту в Керчи остался только один из трех захваченных Россией украинских кораблей, а именно - буксир Яны Капу. Два катера Никополь и Бердянск исчезли из порта.

В то же время, в РФ объявили подозрения украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе в ходе атаки кораблей РФ.

Позднее, в керченские СМИ сообщили, что захваченные украинские катера Никополь и Бердянск остаются в порту оккупированной Керчи.