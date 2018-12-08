"Могли угрожать Керченскому мосту": в ФСБ объяснили атаку на украинские корабли
В ФСБ РФ заявили, что закрытие Керченского пролива перед захватом военных судов Украины было связано с предупреждением “провокационной акции“, в том числе, в отношении Крымского моста.
Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, передает Интерфакс.
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“В первую очередь, это было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале“, - сказал он.
По словам Вольского, транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами.
“И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов, могут привести к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам“, - заявил он, добавив, что день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.
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Кроме того, он считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. “Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило“, - сказал Вольский.
Напомним, 4 декабря Генпрокуратура продемонстрировала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда ВМС в Керченском проливе.
Также сообщалось, что опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках. За год они на отдельных участках передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.
Придумайте уже новую методичку для своего ФСБ и путина, а то старая устарела и слишком неправдоподобная.