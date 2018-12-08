"Могли угрожать Керченскому мосту": в ФСБ объяснили атаку на украинские корабли

В ФСБ также заявили, что никакой блокады украинских портов нет.

В ФСБ РФ заявили, что закрытие Керченского пролива перед захватом военных судов Украины было связано с предупреждением “провокационной акции“, в том числе, в отношении Крымского моста.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, передает Интерфакс.

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“В первую очередь, это было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале“, - сказал он.

По словам Вольского, транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами.

“И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов, могут привести к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам“, - заявил он, добавив, что день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

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Кроме того, он считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. “Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило“, - сказал Вольский.

Напомним, 4 декабря Генпрокуратура продемонстрировала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда ВМС в Керченском проливе.

Также сообщалось, что опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках. За год они на отдельных участках передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.