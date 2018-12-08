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"Могли угрожать Керченскому мосту": в ФСБ объяснили атаку на украинские корабли

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 7
В ФСБ также заявили, что никакой блокады украинских портов нет.
В ФСБ боялись аварии с мостом
В ФСБ боялись аварии с мостом
скриншот

В ФСБ РФ заявили, что закрытие Керченского пролива перед захватом военных судов Украины было связано с предупреждением “провокационной акции“, в том числе, в отношении Крымского моста.

Об этом на брифинге заявил первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский, передает Интерфакс.

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“В первую очередь, это было связано с предупреждением провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как в отношении Крымского моста, так и в отношении безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале“, - сказал он.

По словам Вольского, транспортно-технологическая схема в Керчь-Еникальском канале действует таким образом, что в районах ожидания скапливается большое количество судов, в том числе судов с опасными грузами.

“И всякое отклонение от тех правил, которые являются обязательными для всех судов, могут привести к авариям, происшествиями и техногенным катастрофам“, - заявил он, добавив, что день инцидента перехода через канал ожидали 166 гражданских судов.

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Кроме того, он считает неправильным говорить о блокаде украинских морских портов на Азовском море со стороны России. “Никакой речи о так называемой блокаде украинских портов не идет. Никакой предвзятости или превышений полномочий не происходило“, - сказал Вольский.

Напомним, 4 декабря Генпрокуратура продемонстрировала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда ВМС в Керченском проливе. 

Также сообщалось, что опоры Керченского моста движутся сразу на трех участках. За год они на отдельных участках передвинулись на расстояние до девяти сантиметров. 

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Теги: ФСБ, Керченский пролив, ВМС ВСУ, атака РФ, Керченский мост
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Комментариев (7)
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Next-Step    08.12.2018, 12:36
Оценка:  -1
Next-Step
Тупые ФСБ. Украине важно беспрепятственное прохождение судов, поэтому никто мост трогать не будет, так, как это повлечет длительное перекрытие Керченского пролива из-за обломков. ПОНЯТНО?
Придумайте уже новую методичку для своего ФСБ и путина, а то старая устарела и слишком неправдоподобная.
Rangol    08.12.2018, 12:32
Оценка:  -1
Rangol
Никто из Украины не смог объяснить почему были нарушены правила прохода в проливе, установленные 20 лет назад. Предупреждение о проходе за 48 часов, затем за 24 часа и окончательно за 4 часа. Проход пролива с лоцманом. Полность доказано уголовное преступление экипажей, хорошо, что не терроризм
Next-Step    08.12.2018, 12:38
Оценка:  -1
Next-Step
Никто из раши не смог объяснить, почему они не давали ответ на запросы. Очевидно, что собирались проучить "укров", а получилось наоборот.
Rangol    08.12.2018, 12:44
Оценка:  +1
Rangol
Не проучили, а научили "укров". Теперь "укры"на уровне инстинктов собаки Павлова на все поколения запомнили, что правила надо соблюдать
ВосставшийИзБана    08.12.2018, 12:22
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А зачем вы тогда там мост строили, если ему так кто-то угрожает. Строительство этого вашего моста - это явная неприкрытая провокация.
виджай    08.12.2018, 12:16
Оценка:  -1
виджай
так хотелось насрать под опору...и ФСБ помешало...
Колишній-східняк    08.12.2018, 12:07
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Дб, бл!
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