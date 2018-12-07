Украинские моряки останутся за решеткой до решения суда - Лавров

Министр заявил, что Россия не обстреливала украинские корабли 25 ноября, а только задержала их.

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Военнопленные моряки с захваченных украинских кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“ останутся под стражей минимум до завершения суда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после министерской встречи ОБСЕ, передает “Европейская правда“.

Министр заверил, что украинских консулов уже допустили к морякам, и последние чувствуют себя хорошо.

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“Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд, - отметил Лавров. - Они нарушили российское и международное право, вторглись в наши территориальные воды“.

“Когда будет решение суда – тогда и будем решать“, - добавил министр, заявив, что в ситуации 25 ноября любая страна бы задержала украинские корабли.

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“США вон вообще отдали приказ стрелять в того, кто пересечет границу. Мы так не поступали“, - утверждает Лавров.

Напомним, российские военные на самом деле обстреляли украинские корабли, взяв в плен 24 моряков. При этом трое из них были ранены, и их ранения нельзя назвать легкими. Одному, по данным ВМСУ, ампутировали пальцы на руке, другой получил тяжелое ранение ног.

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Тем не менее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что травмы моряков характеризуются как ранения “легкой степени тяжести“.