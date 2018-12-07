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Украинские моряки останутся за решеткой до решения суда - Лавров

Спецтема: Атака на Азовском море
Комментариев: 29
Министр заявил, что Россия не обстреливала украинские корабли 25 ноября, а только задержала их.
Лавров не обещает украинским морякам скорого освобождения
Лавров не обещает украинским морякам скорого освобождения
EPA/UPG

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Военнопленные моряки с захваченных украинских кораблей “Никополь“, “Бердянск“ и “Яны Капу“ останутся под стражей минимум до завершения суда. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после министерской встречи ОБСЕ, передает “Европейская правда“.

Министр заверил, что украинских консулов уже допустили к морякам, и последние чувствуют себя хорошо.

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“Они сейчас находятся под следствием. Когда закончится следствие – будет суд, - отметил Лавров. - Они нарушили российское и международное право, вторглись в наши территориальные воды“.

“Когда будет решение суда – тогда и будем решать“, - добавил министр, заявив, что в ситуации 25 ноября любая страна бы задержала украинские корабли.

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“США вон вообще отдали приказ стрелять в того, кто пересечет границу. Мы так не поступали“, - утверждает Лавров. 

Напомним, российские военные на самом деле обстреляли украинские корабли, взяв в плен 24 моряков. При этом трое из них были ранены, и их ранения нельзя назвать легкими. Одному, по данным ВМСУ, ампутировали пальцы на руке, другой получил тяжелое ранение ног.

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Тем не менее российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что травмы моряков характеризуются как ранения “легкой степени тяжести“.

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Теги: моряки, Лавров, ОБСЕ, суд, захват, Азов, корабли
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Комментариев (29)
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Москвошвея    07.12.2018, 17:59
Оценка:  +2
Москвошвея
Печальная каурая лошадь объявилась))Давно не слышал ржание)))К дочке в США ездил?))))
Woodbrother    07.12.2018, 18:02
Оценка:  +1
Woodbrother
Крутой патриот россии калантаров вывез свою семью на ПМЖ к проклятым пиндосам Печальная картина гнилой рассейской действительности.
diver117    07.12.2018, 18:03
Оценка:  +1
diver117
Лучше бы он свою семью вывез в Ясиноватую
Предаторр    07.12.2018, 17:54
Оценка:  -5
Предаторр
Моряки наши пали жертвами предвыборной кампании полу-пана Пuдорошенко,который их тупо подставил чтобы пиариться на их задержании...Таковы правила игры,они сами знали чем рискуют,но легли под Пuдорошенко.Это их выбор.
Москвошвея    07.12.2018, 18:00
Оценка:  +4
Москвошвея
Чучело лапотное,твои моряки в тамбовской губернии,гидота.
Woodbrother    07.12.2018, 18:01
Оценка:  +2
Woodbrother
Отсутствие ума на россии и выборы в Украине - никак не связаны между собой . Вы бредите . Опятьь наверное перед работой хлябнули боярышника на вашей москве .
Da-Gabon    07.12.2018, 18:07
Оценка:  -4
Da-Gabon
Самая бедная страна Европы - это кто? За 4 года из середняков. Умный он. Ла-ла все поешь? Пой, пой.
diver117    07.12.2018, 18:12
Оценка:  +1
diver117
Россиянам запрещено вспоминать, что оккупированные их страной районы Донбасса стали самой нищей и бесправной зоной?
Там полностью всем рулит только Россия уже 5-й год.
Это не для песен российской сказочной пропаганды, такое убожество, устроенное Россией?
diver117    07.12.2018, 18:02
Оценка:  +4
diver117
Россияне не виновны в атаке, которую совершили?
Это как они не виновны в захвате крыма и Донбасса??????
Кто вы там курите? Каким говном вас Вовочка плешивый откармливает?
Woodbrother    07.12.2018, 17:21
Оценка:  +4
Woodbrother
На россии судов нет. Ну какие могут быть суды у террористов ?
Предаторр    07.12.2018, 17:12
Оценка:  -12
Предаторр
Обстреляли?А из чего именно обстреляли,видимо из 30-мм пушек?Покажите мне человека,который выдержит попадание 30-мм снаряда.Я очень внимательно на этого бравого"терминатора"пос мотрю.))))))))))
Woodbrother    07.12.2018, 17:21
Оценка:  +7
Woodbrother
Не успели ваши морячки сорвать погоны и нацепить на мачту флаг днр. Палево получилось жуткое. Поздно косить под ихтамнетов
Предаторр    07.12.2018, 17:28
Оценка:  -11
Предаторр
Сумасшедшая бабуленция Виолетта,из какого именно оружия россияне обстреляли наши корабли?
Woodbrother    07.12.2018, 17:37
Оценка:  +1
Woodbrother
Обстреляли из нескольких видов оружия. Из АК-630, АК-725. Следы этих систем отчетливо видны на корпусах БАК.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 18:12
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Неужели из рогаток?
WTF2wtf    07.12.2018, 17:29
Оценка:  +5
WTF2wtf
Подполковник шахматных войск Ольгино снова гадит?
Ты наверное сам можешь пережить прямое попадание крылатой ракеты в голову, прямо на диване, путинское говнометко?
WTF2wtf    07.12.2018, 17:30
Оценка:  +7
WTF2wtf
Дыры в рубке атакованного россиянами украинского катера наверное от травмата, да дурик ольгинский???
Предаторр    07.12.2018, 17:39
Оценка:  -10
Предаторр
Бессильно-потешный клоун,я не имею отношения к России,живу в Украине,имею украинский паспорт,обожаю мешать с дерьмом имбецилов типа тебя,с дырками в рубке после выстрелов межконтинентального противодиванного травмата.)))))))))
Woodbrother    07.12.2018, 17:42
Оценка:  +2
Woodbrother
Предаторр - судя из ваших текстов, написанных тут ранее, украинский паспорт вы никогда в руках не держали.
WTF2wtf    07.12.2018, 17:43
Оценка:  +5
WTF2wtf
пердаторр, сколько у тебя тут аккаунтов, бот путинский???
Предаторр    07.12.2018, 17:47
Оценка:  -11
Предаторр
Сумасшедшая бабуленция Виолетта,я сейчас смотрю по ICTV сериал посвящённый потрохоботам,типа тебя.Смотрю и неимоно смеюсь с тебя и с ешё одного бота,твоего КАЛеги...))))))))))
WTF2wtf    07.12.2018, 17:48
Оценка:  +6
WTF2wtf
Сколько у тебя тут аккаунтов, бот-украинофоб???
Предаторр    07.12.2018, 17:49
Оценка:  -8
Предаторр
А сейчас начался сериал"Марк+Наталка" ;.В этом сериале отчётливо показано на каком"чистом"украин ском разговаривает наш народ...)))))))))
Woodbrother    07.12.2018, 17:56
Оценка:  0
Woodbrother
Предаторр - программу ИСТВ вы смотрите через интернет Сам канал вам на работе врядли начальство разрешит смотреть. Так что не вешайте людям лапшу на уши
chytan    07.12.2018, 16:57
Оценка:  +7
chytan
О-ооо , ребятки, вас ждут смачные санкции !!!
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 16:50
Оценка:  +12
ВосставшийИзБана
Решение суда может быть вынесено в течение часа с формулировкой: "За отсутствием состава преступления". И это будет правда.
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 16:49
Оценка:  +13
ВосставшийИзБана
"Мы так не поступали“, - утверждает Лавров.

Ну да. Вы расстредяли в нейтральных водах.
diver117    07.12.2018, 16:39
Оценка:  +12
diver117
Какой "суд" у этих беспредельщиков???
ВосставшийИзБана    07.12.2018, 16:51
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
"Папанятиям".
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