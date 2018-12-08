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Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул

Комментариев: 17
В УПЦ МП не намерены садиться за один стол с "раскольниками".
Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул
news.church.ua

Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул обратно в Стамбул письмо от патриарха Варфоломея.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

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“Письмо, в котором Патриарх Варфоломей грозит предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, Блаженнейший Митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя“, - говорится в сообщении.

В УПЦ МП отметили, что в письме Варфоломея присутствуют пассажи вроде: отныне УПЦ перешла "в полную зависимость от нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола", "по снисхождения, называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским", "увещеваем Вас и тех, кто с вами, войти в общение с бывшим Киевским Филаретом и бывшим Львовским Макарием и их последователями" и другие.

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Пресс-служба также сообщает, что целый ряд епископов, получив приглашение для участия в объединительном соборе от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар.

Напомним, 7 декабря священный Синод УПЦ МП провел заседание, на котором объявил Объединительный собор украинских церквей незаконным собранием

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Теги: Онуфрий, Варфоломей, УПЦ МП, письмо, автокефалия
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Комментариев (18)
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MykRom    08.12.2018, 16:26
Оценка:  0
MykRom
Блаженнейший - что это значит на обычном, не церковном? Блажен, кто верует?
Во что может верить представитель церкви, отказывающей в отпевании, оправдывающей агрессию РФ, натужно претендующей на роль Третьего Рима? Неужели забыли судьбу Третьего Рейха?
fkrfyfan    08.12.2018, 16:10
Оценка:  -4
fkrfyfan
так называемый вселенский с приходом в несколько сотен прихожан
Духовный_скреп    08.12.2018, 16:04
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Анухрий,это кто???Его сана лишили,нужно оправлять его за поребрик))
ВасяизИваново    08.12.2018, 16:20
Оценка:  -2
ВасяизИваново
Так он же Украинский гражданин, тут его Родина, могилы его предков, как же это?
Бувший_східняк    08.12.2018, 15:52
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Это уже ничего не изменит. В истории многие страны проходили через это.
Женек    08.12.2018, 15:44
Оценка:  -7
Женек
Уважаю Онуфрия , человек стоит за истинную веру
Letohradek    08.12.2018, 15:51
Оценка:  +3
Letohradek
Истинная, это какая? Из мавзолея?
Бувший_східняк    08.12.2018, 15:55
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Да он и сам не знает, чем эта его вера истиннее от других. Все ведь просто упирается в процесс управления епархиями и перераспределение церковных доходов. А всё остальное - то же, что и у других.
fkrfyfan    08.12.2018, 15:34
Оценка:  -6
fkrfyfan
варфаломейка пусть филаретке пишет
Хитрый-Лис    08.12.2018, 15:33
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Собрать им чемоданчики и за пАребрик............
ВасяизИваново    08.12.2018, 15:51
Оценка:  -6
ВасяизИваново
А если откажутся?
Letohradek    08.12.2018, 15:52
Оценка:  +4
Letohradek
Если откажутся - пинок под зад поможет с реализацией
ВасяизИваново    08.12.2018, 16:13
Оценка:  -3
ВасяизИваново
А если они и их паства ответят?
MykRom    08.12.2018, 16:28
Оценка:  0
MykRom
Приедешь им помогать из Иванова?
Letohradek    08.12.2018, 15:25
Оценка:  +5
Letohradek
Этим прихвостням кремлевских подонков, уже ничего не поможет реабилитироваться. Только забвение ссученным попам! Никогда мы не будем братьями ...
ВасяизИваново    08.12.2018, 15:53
Оценка:  -6
ВасяизИваново
Ты за всех не говори, опросы показывают, что немалая часть Украинцев за хорошие отношения с Россией. И потом с чего это тебе чудится что они кремлевские, тут ты врешь, они Украинские - УПЦ!
Бувший_східняк    08.12.2018, 15:59
Оценка:  +5
Бувший_східняк
Эти опросы в Иваново проводились? Ты ведь не знаешь или не хочешь знать, как именно обстоят с этим дела после 2014-го.
ВасяизИваново    08.12.2018, 16:13
Оценка:  -4
ВасяизИваново
Нет, это Украинские - погугли.
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