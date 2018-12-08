Онуфрий отправил письмо Варфоломея обратно в Стамбул
Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул обратно в Стамбул письмо от патриарха Варфоломея.
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
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“Письмо, в котором Патриарх Варфоломей грозит предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, Блаженнейший Митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя“, - говорится в сообщении.
В УПЦ МП отметили, что в письме Варфоломея присутствуют пассажи вроде: отныне УПЦ перешла "в полную зависимость от нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола", "по снисхождения, называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским", "увещеваем Вас и тех, кто с вами, войти в общение с бывшим Киевским Филаретом и бывшим Львовским Макарием и их последователями" и другие.
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Пресс-служба также сообщает, что целый ряд епископов, получив приглашение для участия в объединительном соборе от патриарха Варфоломея, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар.
Напомним, 7 декабря священный Синод УПЦ МП провел заседание, на котором объявил Объединительный собор украинских церквей незаконным собранием.
Во что может верить представитель церкви, отказывающей в отпевании, оправдывающей агрессию РФ, натужно претендующей на роль Третьего Рима? Неужели забыли судьбу Третьего Рейха?