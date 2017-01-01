Инициировавший арест Курбединова майор полиции притворялся его френдом-активистом

Оперуполномоченный специально искал на странице арестованного адвоката записи, которые могли бы "призывать к экстремизму".

Эмиль Курбединов "дружил" с майором, инициировавшим его арест, в Facebook facebook.com/oleksandra2501

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Посты на странице незаконно арестованного в Крыму адвоката Эмиля Курбединова отыскал оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму, майор полиции Руслан Шамбазов. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк, который освещает незаконные суды и аресты украинских граждан в оккупированном Крыму.

Именно Шамбазов инициировал два административных производства против адвоката, отметил журналист.

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“Знакомьтесь, это Руслан Шамбазов. Оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму, майор полиции“, - пишет Наумлюк.

“Именно с этой страницы проводился осмотр страницы Курбединова в Facebook и выискивались посты, за которые его можно было арестовать. У адвоката с ним 72 общих френда, а у вас?“ - спросил автор поста.

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Также Наумлюк сообщил, что технику, изъятую у арестованного на пять суток за пост в соцсети Курбединова, вернут лишь через 10 дней после ареста.

“Там содержатся материалы его адвокатской работы в том числе на процессах, которые запланированы на следующей неделе“, - возмущен журналист.

Что интересно, на странице Шамбазова размещено много постов о преследовании крымских активистов со стороны ФСБ, поэтому внешне его страница напоминает страницу правозащитника, а не правоохранителя.

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Напомним, ранее МИД выразил протест в связи с арестом в Крыму адвоката Эмиля Курбединова, который в том числе выступил в защиту одного из захваченных в плен украинских моряков.