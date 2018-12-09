Зимний бунт. В городке на Тернопольщине уволились все почтальоны

Почтальоны положили на стол 9 заявлений, заявив, что с них хватит.

В Почаеве не осталось ни одного почтальона https://fcdynamokiev.livejournal.com

Читай также: В Киеве жители блокируют улицу из-за отсутствия отопления

В городе Почаев Тернопольской области все почтальоны уволились одновременно после того, как рабочие дни недели им сократили с четырех до трех. Об этом сообщает ТСН.

Люди недовольны тем, что их мизерная зарплата может еще сильнее уменьшиться из-за сокращения количества рабочих дней. Почтальоны в один день написали 9 заявлений об увольнению по собственному желанию. "Сказали, что все", - говорит руководитель Почаевского отделения связи Мария Нэк.

Читай также: В Тернополе перекрыли дороги в знак протеста против поднятия стоимости проезда

По словам почтальонов, из-за сокращения рабочего времени работники могут просто не выдержать, ведь теперь придется делать то же самое, но быстрее. При этом использовать служебный велосипед зимой нельзя по технике безопасности.

Обходить пешком 14 улиц с той скоростью, которая предполагается при планируемом обеме работ, будет нереально. Одной из подавших заявление, Светлане Хомич, на обслуживание одного человека выделяли две минуты.

Читай также: В офисах Google прошла масштабная акция протеста

Но женщина на выдачу пенсии тратит минимум 10. "Прихожу, даю расписаться, считаю деньги, пересчитываю, потом после меня должны пересчитать", - объяснила бывший почтальон.

Параллельно экс-почтальоны жалуются, что из них сделали ходячие магазины, заставляя еще и предлагать пенсионерам товар.

Читай также: В Николаевской области медработники перекрыли трассу

"Для бабки-пенсионера товар первой необходимости – кофе! Бабушка покупает таблетки от давления – мы ей кофе носим, - возмущены бывшие работники. Бабка получает пенсии полторы тысячи — бабка возьмет шоколадку за 21 гривну?".

Кроме того, работникам почты приходится из-за этого указания таскать на себе сумки с бутылками масла и банками томатной пасты.

Читай также: В Ивано-Франковске учителя и врачи требовали повышения зарплат под ОГА

26-летняя Юлия говорит, что по нормативам должна у почтальона быть при себе сумка не более 7-8 килограмм, но на практике получается 15-килограммовая. Кроме того, почтальонам на зиму выдали скользкие сапоги, жалуется Оксана Гнатишин.

"Нам доказывают, что мы ничего не носим, нет нагрузки у нас, потому что у нас мало газет. Посмотрите, пожалуйста, когда я их рассортирую, во сколько я отсюда выйду. Ночь будет. Сократили один день – раз, зарплата вообще маленькая – два, ну и нет ни больничного, ни отпуска такого нет, ничего", - говорит Гнатишин.

Читай также: В Кривом Роге шахтеры протестовали под землей, требуя зарплаты

Пока неизвестно, как и кто будет носить газеты и пенсии на руки в Почаеве.

Ранее Госфискальная служба озвучила финансовые потери от протестов "евробляхеров" на границе и украинских трассах.