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В 2019 году платными станут все медуслуги без направления семейного врача - Супрун

Комментариев: 5
По словам и.о. министра, сейчас попасть к ЛОРу, хирургу или иным узкопрофильным специалистам без направления семейного врача, терапевта или педиатра нельзя.
С июля 2019 начнет действовать программа Бесплатная диагностика
С июля 2019 начнет действовать программа Бесплатная диагностика
depositphotos.com

В украинских поликлиниках с 2019 года при обращении к узкопрофильным специалистам и при сдаче анализов (инструментальные исследования, рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра нужно будет оплачивать все эти услуги.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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“Со второй половины 2019 за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. Тогда без направления семейного врача медицинские услуги в учреждениях, которые получают оплаты от Нацслужбы здоровья, будут для пациентов платными. Обращение без направлений будут оплачиваться НСЗУ только в строго определенном перечне случаев“, - написала Супрун.

Таким образом, в поликлиниках людям придется сначала пол дня тратить в очереди к кабинету семейного врача, а затем уж часами ждать под кабинетом специалиста.

“Довольно часто люди думают, что им лучше сразу идти к узким специалистам, но ошибаются. Без медицинского образования невозможно самостоятельно установить себе диагноз и выбрать врача, который может помочь. Семейный врач лучше поможет разобраться в проблеме“, - объясняет Супрун эти нововведения.

В то же время, с июля 2019 начнет действовать программа Бесплатная диагностика, в которой смогут принять участие коммунальные и частные поликлиники и поликлинические отделения при больницах.

В программу войдут более 50 медицинских услуг - анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) и услуги узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит Национальная служба здоровья.

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“Услуги можно будет бесплатно получить только по направлению семейного врача, терапевта, педиатра. Пациент может сам выбрать медучреждение, в котором будет получать медицинские услуги программы Бесплатная диагностика. Главное условие - это заведение должно быть присоединено к программе. С июля 2019 ищите наклейки Бесплатной диагностики на дверях вашей поликлиники“, - пояснила Супрун. 

Как сообщалось 10 декабря, Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов.

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Теги: Минздрав, реформа, Супрун
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Комментариев (6)
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sharry-sharry    11.12.2018, 11:07
Оценка:  0
sharry-sharry
Кацапы расплевались желчью...Идите своими проблемами занимайтесь!Во всем мире такая система и все прекрасно,только баба яга против в виде убогих и тут решили свои 5 копеек вставить,не подходит кацапам такая система в Украине и все тут...
igl-1970    11.12.2018, 10:31
Оценка:  -6
igl-1970
пенсы сожрут все бесплатные направления за 30 минут на пол года вперед.
atos    11.12.2018, 09:50
Оценка:  +8
atos
Это прекрасно, ждали ой, как ждали. И чем дороже тем лучше, чтобы нерабы оценили, все прелести европейской жизни, нету денег сразу в гроб)))) пенсионеры то как обрадуются )))) у них то денег пруд пруди)))
doc1    11.12.2018, 10:00
Оценка:  -8
doc1
кацап ты что стекломоя пережрал или ягелем перелечился?
farfalle    11.12.2018, 10:23
Оценка:  +4
farfalle
а тебя уже никто не вылечит, у тебя нет мозга
Люблю_Украину    11.12.2018, 11:01
Оценка:  +1
Люблю_Украину
это смешно конено и грустно одновременно, ведь пока мы смеёмся они продолжают дальше разваливать страну в которой живем мы с вами и наши дети и внуки будут жить...а мы лишь можем гадить на форуме ибо большего нам не позволено(((
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