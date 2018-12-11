В 2019 году платными станут все медуслуги без направления семейного врача - Супрун

По словам и.о. министра, сейчас попасть к ЛОРу, хирургу или иным узкопрофильным специалистам без направления семейного врача, терапевта или педиатра нельзя.

В украинских поликлиниках с 2019 года при обращении к узкопрофильным специалистам и при сдаче анализов (инструментальные исследования, рентгены, УЗИ и другие) без направления семейного врача, терапевта или педиатра нужно будет оплачивать все эти услуги.

Об этом сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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“Со второй половины 2019 за медицинские услуги в поликлиниках начнет платить Национальная служба здоровья. Тогда без направления семейного врача медицинские услуги в учреждениях, которые получают оплаты от Нацслужбы здоровья, будут для пациентов платными. Обращение без направлений будут оплачиваться НСЗУ только в строго определенном перечне случаев“, - написала Супрун.

Таким образом, в поликлиниках людям придется сначала пол дня тратить в очереди к кабинету семейного врача, а затем уж часами ждать под кабинетом специалиста.

“Довольно часто люди думают, что им лучше сразу идти к узким специалистам, но ошибаются. Без медицинского образования невозможно самостоятельно установить себе диагноз и выбрать врача, который может помочь. Семейный врач лучше поможет разобраться в проблеме“, - объясняет Супрун эти нововведения.

В то же время, с июля 2019 начнет действовать программа Бесплатная диагностика, в которой смогут принять участие коммунальные и частные поликлиники и поликлинические отделения при больницах.

В программу войдут более 50 медицинских услуг - анализы, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ и другие) и услуги узкопрофильных специалистов. Эти медицинские услуги на 100% оплатит Национальная служба здоровья.

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“Услуги можно будет бесплатно получить только по направлению семейного врача, терапевта, педиатра. Пациент может сам выбрать медучреждение, в котором будет получать медицинские услуги программы Бесплатная диагностика. Главное условие - это заведение должно быть присоединено к программе. С июля 2019 ищите наклейки Бесплатной диагностики на дверях вашей поликлиники“, - пояснила Супрун.

Как сообщалось 10 декабря, Супрун рассказала о пользе квашеных продуктов.