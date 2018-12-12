Украина отмечает День Сухопутных войск

12 декабря в Украине отмечают профессиональный праздник все служащие Сухопутных войск ВСУ.

Сегодня отмечается День сухопутных войск Украины EPA/UPG

Украина в среду, 12 декабря, отмечает национальный профессиональный праздник всех служащих Сухопутных войск Украины.

Читай также: В поселке на Черниговщине запретили продавать военным алкоголь Президент Петр Порошенко и секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов поздравили военнослужащих Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником. Президент Петр Порошенко и секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов поздравили военнослужащих Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.

“Военные - наша гордость и надежная опора нашей независимости. Благодаря вам Украина есть и будет, благодаря вашей отваге мы чувствуем себя защищенными, ведь знаем - вы не подведете, ваша воля к победе и любовь к Родине - непоколебимы!“ - говорится в сообщении, на официальной странице Порошенко в Facebook в среду утром.

Читай также: Старушка с Волыни связала для армии 450 пар носков В свою очередь секретарь СНБО отметил, что сухопутные войска являются “мощной составляющей Вооруженных сил Украины, на которой базируются мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в гарантированной защите, обеспечении суверенитета, неприкосновенности и свободы“. В свою очередь секретарь СНБО отметил, что сухопутные войска являются “мощной составляющей Вооруженных сил Украины, на которой базируются мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в гарантированной защите, обеспечении суверенитета, неприкосновенности и свободы“.

“Вы образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившейся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии“, - подытожил Турчинов.

Как известно, Сухопутные войска в составе Вооруженных Сил Украины были сформированы в 1996 году, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленными в украинской армии. В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.

День Сухопутных войск начали праздновать в Украине с 1997 года - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы на основании указа президента.

Ранее в Украине 6 декабря отмечали День Вооруженных сил.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания ВСУ вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ.