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Украина отмечает День Сухопутных войск

Комментариев: 2
12 декабря в Украине отмечают профессиональный праздник все служащие Сухопутных войск ВСУ.
Сегодня отмечается День сухопутных войск Украины
Сегодня отмечается День сухопутных войск Украины
EPA/UPG

Украина в среду, 12 декабря, отмечает национальный профессиональный праздник всех служащих Сухопутных войск Украины.

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Президент Петр Порошенко и секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов поздравили военнослужащих Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.
 
“Военные - наша гордость и надежная опора нашей независимости. Благодаря вам Украина есть и будет, благодаря вашей отваге мы чувствуем себя защищенными, ведь знаем - вы не подведете, ваша воля к победе и любовь к Родине - непоколебимы!“ - говорится в сообщении, на официальной странице Порошенко в Facebook в среду утром.
 

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В свою очередь секретарь СНБО отметил, что сухопутные войска являются “мощной составляющей Вооруженных сил Украины, на которой базируются мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в гарантированной защите, обеспечении суверенитета, неприкосновенности и свободы“.
 
“Вы образец лучших человеческих и рыцарских побед, воинской доблести и отваги, ярко проявившейся во время защиты нашей страны и отражения российской агрессии“, - подытожил Турчинов.

Как известно, Сухопутные войска в составе Вооруженных Сил Украины были сформированы в 1996 году, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленными в украинской армии. В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.

День Сухопутных войск начали праздновать в Украине с 1997 года - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы на основании указа президента.

Ранее в Украине 6 декабря отмечали День Вооруженных сил.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания ВСУ вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ.

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Теги: праздники, праздник, армия, Украинская армия, Вооруженные силы Украины, войска, ВСУ, армия Украины
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Комментариев (2)
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Афганец    12.12.2018, 10:35
Оценка:  -1
Афганец
Сухопутных , простите, чего? Войск? А такие имеются???
Флот весь Россия конфисковала! Все три моторки!
Letohradek    12.12.2018, 10:43
Оценка:  0
Letohradek
Ублюдок, ты ощутишь наличие сухопутных войск Украины, когда сунешься в нашу страну.
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