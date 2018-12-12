Украина отмечает День Сухопутных войск
Украина в среду, 12 декабря, отмечает национальный профессиональный праздник всех служащих Сухопутных войск Украины.
Читай также: В поселке на Черниговщине запретили продавать военным алкогольПрезидент Петр Порошенко и секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Александр Турчинов поздравили военнослужащих Сухопутных войск ВСУ с профессиональным праздником.
Читай также: Старушка с Волыни связала для армии 450 пар носковВ свою очередь секретарь СНБО отметил, что сухопутные войска являются “мощной составляющей Вооруженных сил Украины, на которой базируются мощь армии и уверенность каждого гражданина Украины в гарантированной защите, обеспечении суверенитета, неприкосновенности и свободы“.
Как известно, Сухопутные войска в составе Вооруженных Сил Украины были сформированы в 1996 году, которые до настоящего момента являются наиболее многочисленными в украинской армии. В организационную структуру Сухопутных войск входят механизированные, танковые, ракетные войска, артиллерия, армейская авиация и войска противовоздушной обороны.
День Сухопутных войск начали праздновать в Украине с 1997 года - на следующий год после того, как СВ Вооруженных Сил Украины были сформированы на основании указа президента.
Ранее в Украине 6 декабря отмечали День Вооруженных сил.
Также сообщалось, что президент Петр Порошенко по случаю 27-й годовщины создания ВСУ вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ.
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