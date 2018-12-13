Российские "Искандеры" перенесли ближе к границе и теперь они угрожают Киеву

Министр обороны Степан Полторак говорит, что раньше ракеты не могли достать до украинской столицы.

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Радиус поражения российских "Искандеров" теперь покрывает Киев. Россия передислоцировала ракеты ближе к границе, рассказал министр обороны Степан Полторак, передает УНН.

"Южный округ РФ имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км", - отметил он.

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На старом месте ракеты не доставали до Киева, отметил Полторак: "Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза".

Министр подчеркнул, что за последние несколько недель Россия значительно усилила свои группировки на границе с Украиной.

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"Они увеличили свои войска на три батальона тактической группы, в том числе там батальоны, которые принимали участие в агрессии против Украины в 2014-2015 годах", - рассказал Полторак.

За последние два месяца количество танков увеличилось на 300 единиц, добавил он, отметив, что за время военного положения Украина также усилила армию военной техникой.

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"За эти две недели, которые прошли, в армию уже пришло более 100 единиц техники. К концу военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - говорит Полторак.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей статье написал, что не видит у России желания как-либо менять свое поведение: она наращивает военную мощь, хотя и должна сокращать вооружения.