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От взрыва пятиэтажки в Фастове пострадал человек

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В ГосЧС подтверждают обрушение здания и предполагают взрыв газа.
Спасатели эвакуировали 10 жителей из обрушенных квартир
Спасатели эвакуировали 10 жителей из обрушенных квартир
dsns.gov.ua

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В ГосЧС подтвердили взрыв в Фастове Киевской области. От него пострадал один человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего пострадали квартиры на 3,4 и 5 этажах
Больше всего пострадали квартиры на 3,4 и 5 этажах
dsns.gov.ua

“Взрыв произошел в 5-этажном жилом доме без последующего горения с разрушением от 3-го по 5-й этаж. Разрушение произошло в угловой части дома“, - сообщили в пресс-службе.

На месте взрыва работают полиция,
На месте взрыва работают полиция, "скорая" и аварийная служба
dsns.gov.ua

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“В настоящее время эвакуированы 10 человек, один человек пострадал“, - отметили в ведомстве.

В Фастове обрушился угол пятиэтажки
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На месте происшествия работают 11 единиц техники и 43 человека личного состава ГосЧС, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа
По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа
dsns.gov.ua

К работе привлекли “скорую“, полицию и аварийную газовую службу. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа.

В Фастове обрушилась угловая часть пятиэтажки
В Фастове обрушилась угловая часть пятиэтажки
dsns.gov.ua

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Как ранее сообщалось, в Фастове утром 14 декабря произошел взрыв, разрушивший часть жилого дома. Больше всего повреждены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах.

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Теги: взрыв, Фастов, дом, газ, ГосЧС
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