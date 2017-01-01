От взрыва пятиэтажки в Фастове пострадал человек

В ГосЧС подтверждают обрушение здания и предполагают взрыв газа.

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В ГосЧС подтвердили взрыв в Фастове Киевской области. От него пострадал один человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Больше всего пострадали квартиры на 3,4 и 5 этажах dsns.gov.ua

“Взрыв произошел в 5-этажном жилом доме без последующего горения с разрушением от 3-го по 5-й этаж. Разрушение произошло в угловой части дома“, - сообщили в пресс-службе.

На месте взрыва работают полиция, "скорая" и аварийная служба dsns.gov.ua

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“В настоящее время эвакуированы 10 человек, один человек пострадал“, - отметили в ведомстве.

В Фастове обрушился угол пятиэтажки 0:00 / 02:40

На месте происшествия работают 11 единиц техники и 43 человека личного состава ГосЧС, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа dsns.gov.ua

К работе привлекли “скорую“, полицию и аварийную газовую службу. По предварительным данным, в доме произошел взрыв газа.

В Фастове обрушилась угловая часть пятиэтажки dsns.gov.ua

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Как ранее сообщалось, в Фастове утром 14 декабря произошел взрыв, разрушивший часть жилого дома. Больше всего повреждены квартиры на третьем, четвертом и пятом этажах.