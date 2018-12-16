Стали известны подробности голосования на Объединительном соборе

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил снял свою кандидатуру, после чего митрополит Епифаний победил во втором туре тайного голосования.

Во второй тур голосования на Объединительном соборе вышли три кандидата: митрополит Белоцерковский и Переяславский Епифаний из УПЦ КП, митрополит Винницкий и Луцкий Симеон из УПЦ МП и епископ Вышгородский и Подольский Владимир из УАПЦ. Об этом вечером в субботу, 15 декабря, сообщает Громадське со ссылкой на одного из участников Объединительного собора.

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"По правилам во второй тур должны выйти трое. Поэтому представителя автокефальной церкви попросили туда присоединиться чисто технически. За него отдали два голоса", - рассказал собеседник.

В то же время Украинская правда сообщает, что митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний победил во втором туре тайного голосования на должность предстоятеля Православной церкви Украины после того, как свою кандидатуру снял митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

Отмечается, что во время собора УПЦ Киевского патриархата 13 декабря предстоятель УПЦ КП Филарет надеялся единогласно утвердить Епифания единым кандидатом. Но даже при открытом голосования 12 из около 40 членов собора поддержали митрополита Луцкого Михаила.

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Еще одним кандидатом на место предстоятеля был представитель УПЦ Московского патриархата митрополит Винницкий Симеон и после первого тура голосования поддержку почти поровну поделили между собой митрополиты Михаил, Симеон и Епифаний.

"И здесь позиция группы Филарета стала ключевой. Волынского владыку "уговорили" снять свою кандидатуру. Поддерживать же выходца из Московского патриархата архиереи КП не имели ни малейшего намерения. Епифаний победил с отрывом в почти 20 голосов", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.