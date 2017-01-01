"ЛДНР" держат сотню заложников - правозащитники

Большая часть заложников, по данным правозащитников, являются гражданскими лицами. Также среди незаконно удерживаемых есть 13 украинские военных.

На Донбассе незаконно удерживают более сотни заложников и пленных news.mspravka.info

На неподконтрольной Киеву части Донбасса сепаратисты удерживают не менее 89 гражданских заложников. Об этом коордиатор Медийной инициативы за права человека Мария Томак, которая идентифицировала этих людей, сообщила на своей странице в Facebook.

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По данным организации, в Луганской области сепаратисты удерживают 6 военных и 13 гражданских. Скорее всего, людей держат в Луганском СИЗО и бывшем здании управления СБУ (теперь - так называемое "МГБ ЛНР").

В Донецкой области в неволе находяися семь военнопленных и 76 гражданских заложников, вероятно, в СИЗО Донецка, Макеевской исправительной колонии №32, Снежнянской исправительной колонии №127, а также в захваченном помещении арт-центра Изоляция.

Среди заложников - украинский журналист, автор Радио Свобода Станислав Асеев (Васин), который находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Кроме того, правозащитники назвали имена некоторых украинских военных, удерживаемых в плену уже почти четыре года.

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Ранее украинский представитель в ТКГ заявил, что сепаратисты сорвали обмен пленными и заложниками на Донбассе.