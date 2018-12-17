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Спикер Парубий пригласил Варфоломея выступить в Верховной Раде

Комментариев: 6
Глава ВР Андрей Парубий также поблагодарил патриарха за мужество и поддержку украинского народа .
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий
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В понедельник, 17 декабря, глава Верховной Рады Украины пригласил Варфоломея выступить перед народными депутатами. Также спикер поблагодарил патриарха за мужество в противостоянии давлению Москвы. Об этом сообщает УНИАН.

“Приглашаю всесвятейшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. Я убежден, что мы должны отдать должное этому выдающемуся человеку, мужественной личности, которая навсегда вписана в историю Украины“, - сказал глава ВР.

Спикер также поблагодарил патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом и его мужество.

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“Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на всесвятейшого патриарха от Москвы и от всех союзников, которых задействует Кремль для давления на патриарха Варфоломея“, - сказал Парубий.

Ранее сообщалось о том, что 15 декабря состоялся Объединительный собор представителей украинских православных церквей, во время которого был избрал митрополит Епифаний предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.

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Теги: верховная рада, андрей парубий, Патриарх Варфоломей
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Комментариев (6)
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bertal    17.12.2018, 13:57
Оценка:  -1
bertal
В качестве кого выступить? Он что то попутал, как и педро, который возомнил себя "пупом" нации по вопросам религии
deadwest    17.12.2018, 13:49
Оценка:  -1
deadwest
Психбольные
deadwest    17.12.2018, 13:50
Оценка:  -1
deadwest
Парубий шизоид
ТакТакс    17.12.2018, 13:28
Оценка:  -1
ТакТакс
слов нет, одни матюки на язык напрашиваются.
Sirko_1111    17.12.2018, 12:34
Оценка:  -1
Sirko_1111
С каких пор церковная мышь должна жаловать пурламент с идиото.
ВосставшийИзБана    17.12.2018, 12:28
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
С какого буя?
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