Спикер Парубий пригласил Варфоломея выступить в Верховной Раде

Глава ВР Андрей Парубий также поблагодарил патриарха за мужество и поддержку украинского народа .

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В понедельник, 17 декабря, глава Верховной Рады Украины пригласил Варфоломея выступить перед народными депутатами. Также спикер поблагодарил патриарха за мужество в противостоянии давлению Москвы. Об этом сообщает УНИАН.

“Приглашаю всесвятейшого патриарха Варфоломея прибыть в Украину и выступить в Верховной Раде Украины. Я убежден, что мы должны отдать должное этому выдающемуся человеку, мужественной личности, которая навсегда вписана в историю Украины“, - сказал глава ВР.

Спикер также поблагодарил патриарха Варфоломея за опеку над украинским народом и его мужество.

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“Потому что мы все знаем, какое невероятное давление оказывалось и оказывается на всесвятейшого патриарха от Москвы и от всех союзников, которых задействует Кремль для давления на патриарха Варфоломея“, - сказал Парубий.

Ранее сообщалось о том, что 15 декабря состоялся Объединительный собор представителей украинских православных церквей, во время которого был избрал митрополит Епифаний предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что 6 января 2019 года вручит предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины блаженнейшему Епифанию томос об автокефалии.