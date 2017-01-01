Люди в камуфляже пришли на заседание ВСК в Одессе - СМИ

Почему в помещение облсовета пришли вооруженные мужчины спросили Труханова.

В Одессе на заседание временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других общественных активистов пришли неизвестные люди в камуфляже.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на одесского общественного активиста Сергея Стерненко.

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Люди в военной форме объясняют, что пришли, якобы, поскольку имеют определенные вопросы к народному депутату Украины Мустафе Найему. Кроме этого они спрашивали другого нардепа Игоря Луценко, служил ли тот на Востоке Украины и к какой воинской части имеет приписку.

Выездное заседание ВСК происходит в Одессе в помещении областной государственной администрации, на нем присутствовал городской голова Одессы Геннадий Труханов. Один из народных депутатов спросил Труханова “почему в помещение облсовета пришли вооруженные мужчины?“, на что Труханов ответил “Это люди, которые защищали нашу страну, которые сегодня работают“.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада создала Временную следственную комиссию, которая должна выяснить качественно ли правоохранители проводят расследование убийства Гандзюк.

20 ноября Гандзюк в больнице назвала фамилию организатора нападения.