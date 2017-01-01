Бизнесмены незаконно продавали в Азию комплектующие к военной технике

Дельцы также готовили к пересылке радиоэлектронные компоненты и комплектующие к бронетехнике.

Комплектующие к военной авиации уже были готовы к отправке Facebook.com/SecurSerUkraine

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Сотрудники СБУ блокировали в Запорожье незаконный вывоз из страны товаров военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

"Группа дельцов, используя подконтрольную коммерческую структуру, получала заказы от представителей одной из стран Восточной Азии на поставку комплектующих к бронетехнике и военно-транспортной авиации", - рассказали в ведомстве.

Злоумышленники успели запаковать комплектующие перед их отправкой в Азию facebook.com/SecurSerUkraine

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Очередной заказ злоумышленники собирались переправить через одну из международных курьерских служб доставки. Сотрудники СБУ изъяли семьдесят две единицы авиационных комплектующих, которые планировались к отправке.

"Во время обысков правоохранители обнаружили более ста двадцати единиц радиоэлектронных компонентов и комплектующих к бронетехнике, которые планировались к международной передаче", - отметили в СБУ.

Комплектующие к военной авиации планировали передать курьерской международной службой facebook.com/SecurSerUkraine

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Так у фирмы нашли поддельные печати и штампы, необходимые для изготовления пакета документов, фиктивную документацию о происхождении и качестве комплектующих.

Злоумышленникам грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее СБУ сообщала, что собирается проверить госслужащих и сотрудников СБУ, родственники которых проживают в Крыму.