Львовская политехника на 2 месяца прервет обучение: Нет средств на отопление

Из-за неподъемных тарифов на отопление крупнейший львовский университет вынужден был принять такое решение .

Студентов Львовского политехнического университета отправят на два месяца на зимние каникулы ради экономии на отоплении в здании. Чтобы догнать учебную программу в университете сократят период каникул летом.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на проректора по научно-педагогической работе Львовской политехники Олег Давидчак.

Зимние каникулы у студентов начнутся с 1 января и продлятся до 25 февраля. На время каникул закроют все 23 корпуса университета.

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“Мы составили такой график, которым запланировали длиннее каникулы зимой, зато мы уменьшили летние каникулы. 25 февраля наши студенты выходят на обучение и учатся до 10 июня, затем до конца июня - сессия, а семестр завершающемся 30 июня“, - уточнил Олег Давидчак.

По словам Давидчака, продолжить зимние каникулы решили, в частности, из-за подорожания коммунальных услуг.

“При планировании каникул учитывались возможности оплаты коммунальных услуг, поскольку у нас есть недостаток этих средств. И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы с 1 июня, а так начинаем с 1 июля“, - отметил проректор.

Представитель НУЛьвовская политехника» Ярослав Мельник отметил, что зимой стоимость коммунальных услуг в университете за один день составляет около 350 тыс. грн, что в полтора раза выше, чем в теплый период года.

“Это неподъемная для нас цифра“, - отметил он.

Добавим, что Львовская политехника не первый раз идет на каникулы из-за невозможности оплатить коммунальные услуги. С 1 февраля по 5 марта 2018 по этой же причине студенты не посещали пары, а учились дистанционно, с помощью специальной онлайн-платформы.

В других высших учебных заведениях изданию сообщили, что не имеют такой критической ситуации с оплатой коммунальных услуг и пока не планируют продолжать зимние каникулы.

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Однако, несколько студентов Львовского национального университета им. Франко рассказали, что преподаватели распространяют информацию о продлении зимних каникул и в этом учебном заведении. Однако представитель Львовской национального университета Олег Вивчарик заявил, что вопрос о продлении каникул в университете пока не рассматривают.

“Не исключено, что еще рассмотрят. Но скорее всего примут решение не продлевать каникулы“, - уточнил Вивчарик.

Как сообщалось 17 января 2018 года, крупнейший ВУЗ Украины отменил занятия до весны. В КНУ объяснили, что в отмене занятий до виноваты кубинские архитекторы.

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