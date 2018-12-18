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Спецслужбы РФ могут активизироваться в Украине перед праздниками

Комментариев: 5
Накануне Нового года возможны провокации от российских спецслужб и подконтрольных им "ведомств" в ОРДЛО.
В СБУ не исключают, что спецслужбы РФ активизируют работу в Украине перед Новым годом
В СБУ не исключают, что спецслужбы РФ активизируют работу в Украине перед Новым годом
facebook.com/SecurSerUkraine/

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Перед Новым годом возможна активизация спецслужб Российской Федерации в Украине. Об этом сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает РБК-Украина.

Накануне зимних праздников интенсивность разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и контролируемых ими боевиков как минимум не уменьшится, подчеркнул Настюк.

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“Мы можем прогнозировать, что разведывательно-подрывная деятельность российских спецслужб и контролируемых ими представителей “ЛНР“ и “ДНР“, возможно, будет расти“, - говорит представитель контрразведки.

Это связано как с обострением отношений межу РФ и Украиной в связи с агрессией России в Керченском проливе, так и с приближающимися выборами в нашей стране, считает Настюк.

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Напомним, ранее СБУ раскрыла группу чиновников “Укрзализныци“, которые вымогали взятки за “безопасный провоз“ грузов по территории Запорожской области. Сами грузы при этом они же позищали в сговоре с местным криминалитетом.

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Комментариев (5)
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Василище    18.12.2018, 17:22
Оценка:  +3
Василище
Как то же надо положение продлить))
farfalle    18.12.2018, 17:16
Оценка:  +2
farfalle
Байки от СБУ? Значит скоро будут организованные ею теракты
atos    18.12.2018, 17:16
Оценка:  +2
atos
Да, да наступление федерации в ночь на Святого Николая, они поэтому в Крым перебросили три с половиной миллиона Искандеров, четыреста тысяч подводных лодок, педесят миллиардов СС - 400, короче бомбить будут сегодня, короче я сплю в подвале. ))))))
fkrfyfan    18.12.2018, 16:53
Оценка:  +6
fkrfyfan
Уж чья бы мычала!Служба которая только провокациями и занимается
w@rning!    18.12.2018, 16:31
Оценка:  +6
w@rning!
Больше всех активизировались порохо боты в предверии неминуемых выборов.
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