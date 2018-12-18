Спецслужбы РФ могут активизироваться в Украине перед праздниками

Накануне Нового года возможны провокации от российских спецслужб и подконтрольных им "ведомств" в ОРДЛО.

В СБУ не исключают, что спецслужбы РФ активизируют работу в Украине перед Новым годом facebook.com/SecurSerUkraine/

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Перед Новым годом возможна активизация спецслужб Российской Федерации в Украине. Об этом сообщил представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк, передает РБК-Украина.

Накануне зимних праздников интенсивность разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб и контролируемых ими боевиков как минимум не уменьшится, подчеркнул Настюк.

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“Мы можем прогнозировать, что разведывательно-подрывная деятельность российских спецслужб и контролируемых ими представителей “ЛНР“ и “ДНР“, возможно, будет расти“, - говорит представитель контрразведки.

Это связано как с обострением отношений межу РФ и Украиной в связи с агрессией России в Керченском проливе, так и с приближающимися выборами в нашей стране, считает Настюк.

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Напомним, ранее СБУ раскрыла группу чиновников “Укрзализныци“, которые вымогали взятки за “безопасный провоз“ грузов по территории Запорожской области. Сами грузы при этом они же позищали в сговоре с местным криминалитетом.