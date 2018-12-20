В полиции заявили о рекордном падении уровня разбоев

В украине за 11 месяцев зафиксировано на 34 тысяч меньше уголовных правонарушений, чем в прошлом году.

В Украине по результатам 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 2012 разбойных нападений - это самый низкий показатель за последние шесть лет. Однако, в условиях военного положения и длительного периода боевых действий актуальным остается вопрос изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Об этом в четверг, 20 декабря, сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время итоговой пресс-конференции, посвященной результатам работы ведомства в 2018 году.

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По его словам, за 11 месяцев зафиксировано около 456 тысяч уголовных правонарушений. Это на 34 тыс. меньше, чем в прошлом году. При этом количество расследованных преступлений осталась на том же уровне.

В то же время глава Нацполиции обратил внимание на снижение количества преступлений по отдельным видам. В частности, в 2018 году полицией зафиксировано на 2000 меньше угонов авто, чем в прошлом году.

“Мы задокументировали 357 групп, которые специализировались на угонах. Над уровнем вскрытий еще надо работать, но превентивно сработали хорошо“, - отметил Князев.

Он добавил, что в этом году зарегистрировано 227 600 краж. Это меньше на 27 тыс. преступлений, чем в прошлом году. Из числа этих преступлений раскрыто 85 тысяч. Также на 4000, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилось и количество грабежей. При этом раскрыто каждое второе такое преступление.

Также глава Нацполиции подчеркнул, что в условиях военного положения и длительного периода боевых действий актуальным остается вопрос изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

“В течение года полицейские изъяли 1817 единиц огнестрельного оружия, почти 200 тыс. патронов и около 2 тысяч гранат, мин и самодельных взрывных устройств“, - сообщил председатель Нацполиции.

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Также стало известно, что в течение года полицейские изъяли 4 тонны наркотических средств и психотропных веществ. Приблизительная стоимость изъятого на “черном“ рынке составляет почти 23 миллиарда гривен. Кроме того, подразделения по противодействию наркопреступности прекратили деятельность более 60 организованных групп наркодельцов, в состав которых входило более 200 человек. Полицейские выявили более 700 совершенных ими уголовных преступлений. Такие результаты в 2,5 раза превышают прошлогодние.

Также органы и подразделения Национальной полиции в текущем году пресекли 111 подпольных нарколабораторий и 515 наркопритонов.

Князев добавил, что среди успешных операций по противодействию наркопреступности - ликвидация канала нелегальной поставки наркотиков из Индии в Харьковскую область.

Также сообщается, что в течение года полицейскими выявлено почти 300 уголовных правонарушений в сфере торговли людьми. О подозрении сообщено 109 лицам. Кроме того, оперативниками раскрыто более 20 организованных преступных групп.

Также органами Национальной полиции выявлено 459 уголовных преступлений, связанных с сутенерством. Полицейскими установлены 170 лиц, совершивших эти преступления. Злоумышленникам сообщено о подозрении в 411 уголовных производствах.

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Также в этом году Нацполицией выявлено около 6000 преступлений, совершенных в сфере использования высоких информационных технологий. Из них почти тысяча - преступления, совершенные в сфере кибербезопасности.

Князев добавил, что среди успешных операций - задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачения участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в прекращении деятельности международной хакерской группы FIN7.

“В рамках международного сотрудничества разоблачены 8 транснациональных хакерских группировок и принято участие в более 30 международных операциях“, - отметил глава Нацполиции.

Ранее Князев сообщал, что в Украине с 2013 года на 10% снизился уровень преступности.

Также в полиции отметили, что в 2018 году в стране на 30% уменьшилось число грабежей и на 8% - уличных преступлений.