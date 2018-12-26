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Более 20 приходов на Винничине ушли из УПЦ МП

Комментариев: 17
Общины сделали выбор в пользу Православной Церкви Украины.
Спикер Винницкой епархии Владислав Демченко рассказал, сколько приходов решили перейти в ПЦУ
Спикер Винницкой епархии Владислав Демченко рассказал, сколько приходов решили перейти в ПЦУ
facebook.com/vadislav.demchenko

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В Винницкой области более 20 приходов УПЦ МП переходят под юрисдикцию новосозданной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил спикер Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, передает Укринформ.

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты", - подчеркнул он. 

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"Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе. Но каждый день нам звонят и консультируются", - добавил протодиакон.

Только за минувшие выходные в ПЦУ перешли пять приходов, отметил он, уточнив, что в самой Виннице присоединился приход Свято-Троицкого храма. 

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"Община храма почти полностью поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова", - говорит Демченко. К ПЦУ, по его словам, присоединилась и община крупнейшего и старейшего 120-летнего храма Винницы - иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости".

Решение о переходе под юрисдикцию ПЦУ принимают и приходы в области. Например, 23 декабря присоединиться к новой церкви решила община храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка Козятинского района. Перешли в ПЦУ и приходы сел Сальник и Гущинцы Калиновского района.

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Напомним, ранее Совете Федерации РФ заявили, что решение о переименовании УПЦ МП может спровоцировать гражданскую войну в Украине. Тем временем все больше приходов УПЦ МП принимают решение о переходе в автокефальную украинскую церковь - ПЦУ.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, православие, церковь, приходы
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Комментариев (17)
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Антибес    26.12.2018, 13:45
Оценка:  -3
Антибес
Бабушка Виолетта,заметил давно что ты работаешь здесь в тандеме с другим многоликим ботом wtf2wtf.Родственник твой?Или лизун твоей нафталиновой пещеры?)))))))))))))
WTF2wtf    26.12.2018, 13:46
Оценка:  +1
WTF2wtf
Путинское украинофобко, ты бухое?
Так какого тут постить вообще свои тупняки?
sergei77    26.12.2018, 13:08
Оценка:  0
sergei77
как-то очень слабо уходят. На Винничине около 1050 приходов УПЦ МП из них перешло только 20.
Чувствую будет как в Эстонии - прихожан от ЭПЦ МП будет раз в 5-6 больше чем автокефалов. Ну ничего страшного, большое количество прихожан московского патриархата не мешает им быть в ЕС и НАТО!
ВыВсеВрети    26.12.2018, 13:15
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
это начало, процесс пошел!
ShakhterDonetsk    26.12.2018, 13:32
Оценка:  +2
ShakhterDonetsk
sergei77 - какие 1050 приходов, вы бредите. Там нет столько сел.
WTF2wtf    26.12.2018, 13:40
Оценка:  +1
WTF2wtf
В Вики пишут, что 314 приходов (на 2015 год).
Антибес    26.12.2018, 12:57
Оценка:  -9
Антибес
Православная церковь Украины,а точнее Псевдоправославная Секта Украины не является легитимной,ибо не признана никем кроме старого барыги Варфоломея,который нехило"нагрелся"на этой секте.Пейсатые бесы замутили секту,назвав эту секту церковью.
WTF2wtf    26.12.2018, 12:59
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ольгино против?
Coюзник    26.12.2018, 13:02
Оценка:  +6
Coюзник
Собаки лают, а караван идет
Антибес    26.12.2018, 13:13
Оценка:  -7
Антибес
Вот именно!Только вот зачем ты лаешь сразу с двух своих ников,непонятно.))))))))))))
ВыВсеВрети    26.12.2018, 13:12
Оценка:  +3
ВыВсеВрети
секта на росии и это факт! )))))
и приватизация христианства не получилась!
Антибес    26.12.2018, 13:14
Оценка:  -8
Антибес
С трёх ников нарыгал однотипный бред,а слабо тебе,бессильному боту,нарыгать ещё с нескольких ников?))))))))))
ВыВсеВрети    26.12.2018, 13:16
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
смешной ты бесик! ))))))
WTF2wtf    26.12.2018, 13:20
Оценка:  +4
WTF2wtf
Оно все по себе судит, это путинское многостаночное
WTF2wtf    26.12.2018, 13:21
Оценка:  +4
WTF2wtf
Да, Антибес, Антираб, Антибот, Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка, ФеликсДзе, МиЗдобулиДупу, ГунВсемогущий, НеистовыйГун, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман?
Сколько у тебя еще ников?
foster12    26.12.2018, 13:14
Оценка:  +6
foster12
А если посмотреть в глубь веков, то оказывается что у ПРЦ МП томаса таки НЕТ и не было никогда.....
dron29    26.12.2018, 13:18
Оценка:  +4
dron29
Не наговаривайте - им бох Пу-тин выдал и томас и скрепы и хромосому))
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