Более 20 приходов на Винничине ушли из УПЦ МП

Общины сделали выбор в пользу Православной Церкви Украины.

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В Винницкой области более 20 приходов УПЦ МП переходят под юрисдикцию новосозданной Православной Церкви Украины. Об этом сообщил спикер Винницкой епархии ПЦУ протодиакон Владислав Демченко, передает Укринформ.

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты", - подчеркнул он.

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"Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные еще в процессе. Но каждый день нам звонят и консультируются", - добавил протодиакон.

Только за минувшие выходные в ПЦУ перешли пять приходов, отметил он, уточнив, что в самой Виннице присоединился приход Свято-Троицкого храма.

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"Община храма почти полностью поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова", - говорит Демченко. К ПЦУ, по его словам, присоединилась и община крупнейшего и старейшего 120-летнего храма Винницы - иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости".

Решение о переходе под юрисдикцию ПЦУ принимают и приходы в области. Например, 23 декабря присоединиться к новой церкви решила община храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка Козятинского района. Перешли в ПЦУ и приходы сел Сальник и Гущинцы Калиновского района.

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Напомним, ранее Совете Федерации РФ заявили, что решение о переименовании УПЦ МП может спровоцировать гражданскую войну в Украине. Тем временем все больше приходов УПЦ МП принимают решение о переходе в автокефальную украинскую церковь - ПЦУ.