Название церкви меняет Собор, не Верховная Рада - УПЦ МП

В церкви считают, что новый закон о религиозных организациях нарушает Конституцию и международные конвенции.

Бахов заявил, что это ПЦУ юридически не существует до сих пор news.church.ua

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Глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов не считает, что подписанный президентом Петром Порошенко закон о религиозных организациях с центром в стране агрессоре обязательно касается его церкви. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ МП.

“В тексте нет упоминания об Украинской Православной Церкви, он не содержит никаких конкретных формулировок о том, кто и как должен называться“, - отметил Бахов.

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Это уже будет определять соответствующий орган государственной власти после вступления в силу закона, считает глава юридического отдела.

“Меня, мягко говоря, удивляет высказывания некоторых политиков, СМИ, которые начинают искажать официальное название УПЦ, утверждая, что УПЦ уже не существует, или что она стала РПЦ в Украине. Это не соответствует действительности“, - заверил он.

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УПЦ официально зарегистрирована с таким названием в государственных органах, и в дальнейшем остается с этим названием с 1990 года, подчеркнул Бахов.

“Между прочим УПЦ - единственное законное православное религиозное объединение в Украине, - добавил глава юротдела. - УПЦ КП и УАПЦ прекратили свое существование, и образовали религиозное объединение “Православная церковь Украины“, которого не существует ни юридически, ни канонически. Поэтому я не понимаю, куда сейчас переходят приходы“.

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Он добавил, что, даже если Томос от Константинопольского Патриархата будет получен ПЦУ, автокефалию должны признать другие Поместные Православные Церкви.

Что касается закона о переименовании, по мнению Бахова, он нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины.

“Он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяло наше государство“, - считает он.

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По мнению главы юротдела, этот закон также нарушает Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии.

“Решение об изменении названия Украинской Православной Церкви принимается ее руководящим органом - Собором УПЦ, а не Верховной Радой Украины, - подчеркнул Бахов. - Даже если этот закон вступит в силу, это не будет означать, что УПЦ и ее учреждения автоматически лишаются своих названий“.

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Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как в советское время священники сотрудничали с КГБ и согласовывали с чекистами все назначения.