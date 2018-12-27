СБУ разоблачила в Одесской области агентуру РФ с четырьмя схронами оружия
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Служба безопасности разоблачила в Одесской области агентурную боевую группу. Об этом сообщили в Департаменте контрразведки СБУ, передает УНН.
Группа была сформирована российской военной разведкой для выполнения диверсионных и террористических задач в южном регионе, отметили в спецслужбе.
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“В начале этого года разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети в Одесской области, которая координировалась с российскими спецслужбами с территории аннексированного Крыма“, - отметил представитель контрразведки.
Российские кураторы хотели получать информацию о деятельности и планировании специальных операций из Управления СБУ, о подразделениях в Одесской области, функционировании оперативного командования ВСУ.
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“Отдельные члены группы принимали участие в боевых действиях против сил Антитеррористичнои операции на Востоке Украины. Выявлено 4 схрона со средствами поражения“, - отметили в СБУ.
Напомним, ранее СБУ сообщила о разоблачении подобных агентурных групп. Первая действовала в Николаевской области, вторую раскрыли в Харьковской области.