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СБУ разоблачила в Одесской области агентуру РФ с четырьмя схронами оружия

Комментариев: 1
Участники группы принимали участие в боевых действиях против сил ООС на Донбассе.
СБУ разоблачили агентурную группу еще и в Одесской области
СБУ разоблачили агентурную группу еще и в Одесской области
ssu.gov.ua

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Служба безопасности разоблачила в Одесской области агентурную боевую группу. Об этом сообщили в Департаменте контрразведки СБУ, передает УНН.

Группа была сформирована российской военной разведкой для выполнения диверсионных и террористических задач в южном регионе, отметили в спецслужбе.

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“В начале этого года разоблачена и прекращена деятельность агентурной сети в Одесской области, которая координировалась с российскими спецслужбами с территории аннексированного Крыма“, - отметил представитель контрразведки.

Российские кураторы хотели получать информацию о деятельности и планировании специальных операций из Управления СБУ, о подразделениях в Одесской области, функционировании оперативного командования ВСУ.

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“Отдельные члены группы принимали участие в боевых действиях против сил Антитеррористичнои операции на Востоке Украины. Выявлено 4 схрона со средствами поражения“, - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ сообщила о разоблачении подобных агентурных групп. Первая действовала в Николаевской области, вторую раскрыли в Харьковской области.

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Теги: СБУ, агентура РФ, конттразведка, Одесская область, ВСУ, Донбасс
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Комментариев (2)
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Olshankin    27.12.2018, 15:27
Оценка:  -1
Olshankin
Попались, голубчики, небось по-русски активистов обсуждали?
CasperW    27.12.2018, 15:37
Оценка:  0
CasperW
раскажи сказки, как здесь русскоязычных утесняют... Хотя откуда тебе знать, ты же "там"
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