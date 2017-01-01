В Ровно сгорел автобус

Погибших и пострадавших в результате пожара, по предварительной информации, нет. Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

В Ровно на улице Гагарина сгорел автобус БАЗ. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Ровенской области.

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По данным ведомства, в 3:30 29 декабря в Службу спасения Ровенской области поступило сообщение о пожаре на ул. Гагарина, 30.

Спасатели ликвидировали пожар rivne.dsns.gov.ua

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По прибытию на место вызова автобус БАЗ был полностью охвачен огнем, все свидетельствовало о позднем выявления и сообщения о пожаре.

В 3:40 пожар был локализован, а в 04:00 - полностью ликвидирован. Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные грузовые авто.

Напомним, в Волынской области во время движения загорелся автобус международного сообщения.