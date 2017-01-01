Перемирие на Донбассе: ранены двое военных

Сегодня утром двое украинских военных получили ранения. По данным разведки, двое противников были убиты и трое ранены.

С 29 декабря на Донбассе был введен режим "тишина"

В течение минувших суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди военнослужащих нет, сообщили в понедельник, 31 декабря, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано.

"За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", – говорится в сообщении.

В частности, сепаратисты обстреляли опорные пункты украинских войск из БМП-2 в районе поселка Новотошковского на Луганском направлении и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

"Подразделения ООС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, 30 декабря один противник был уничтожен и один ранен.

В течение текущих суток НВФ открывали огонь из минометов калибра 120-мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82-мм, гранатометов в районе поселка Крымское на Луганском направлении.

"Украинские военные принимали адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих ВСУ. В течение текущих суток двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – добавили в штабе.

Также по данным украинской разведки, в течение текущих суток два противника были уничтожены и трое ранены.

Напомним, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. Однако, оно многократно нарушалось. Так, за первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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