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Кирилл пригрозил Варфоломею Страшным судом из-за Украины

Комментариев: 12
Предстоятель РПЦ назвал действия Константинополя по поддержке Православной церкви в Украине "антиканоническими" и пригрозил патриарху Варфоломею Страшным судом.
В письме к Варфоломею Кирилл выразил "боль, недоумение и возмущение в связи" с действиями Константинопольского патриархата по поддержке создания Православной церкви в Украине
В письме к Варфоломею Кирилл выразил "боль, недоумение и возмущение в связи" с действиями Константинопольского патриархата по поддержке создания Православной церкви в Украине
depositphotos.com

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл отправил Вселенскому патриарху Варфоломею, в котором осудил его действия по поддержке автокефальной церкви в Украине и пригрозил ему Страшным судом. 

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В письме Кирилл выражает “боль, недоумение и возмущение в связи с антиканоническими действиями“, в которых обвиняет Константинополь из-за проведения церковного собора в Киеве, избрания предстоятеля Православной церкви Украины, которую российский церковный иерарх считает неканонической, и отмены решения от 1686 о временном подчинении киевской митрополии Московскому патриархату.

Патриарх Московский отмечает, что если Вселенский патриархат не изменит политику, Варфоломей перестанет “быть Первым в православном мире“.

“А нанесенные Вами страдания православных украинцев пойдут за Вами на Страшный суд беспристрастного Господа нашего и будут свидетельствовать пред Ним против Вас“, - отмечается в письме Кирилла. 

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15 декабря в Киеве прошел объединительный собор украинских православных христиан. Предстоятелем будущей автокефальной поместной православной церкви в Украине на нем избрали 39-летнего митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Сергея Думенко).

5-6 января митрополит Епифаний по приглашению Вселенского патриарха поедет на совместную службу с Варфоломеем, после чего ему должны вручить томос об автокефалии Православной церкви Украины.

После этого можно ожидать, что и другие поместные православные церкви мира начнут постепенно устанавливать церковное общение с новой украинской церковью.

По словам московского патриарха Кирилла в письме к Варфоломею, процесс объединения православных в Украине является принудительным, политизированным и “далек от норм и духа святых канонов“. 

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“Его сопровождает ужасное нагромождение лжи, а теперь уже и насилие в отношении настоящей Украинской Православной Церкви“, - отмечает Кирилл.

Ранее митрополит Киевский Епифаний сообщил, что не поминает во время службы в церкви предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла и не будет этого делать из-за войны.

“В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не воспринимает того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя российского патриарха“, - заявил Епифаний в интервью каналу “Прямой“.

 

BBC Украина
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Теги: ПЦУ, УПЦ, ПЦУ, Варфоломей, Епифаний, Страшный суд, Кирилл
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Комментариев (12)
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Хитрый-Лис    31.12.2018, 16:31
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!"
Ruspidor    31.12.2018, 16:23
Оценка:  0
Ruspidor
Русских пердаков горенье неспешно наблюдаю я,
Сие природы дивное явление лишь отражает сущность бытия....
shurag    31.12.2018, 15:50
Оценка:  -1
shurag
а в 1686 году было всё по честному??? история то помнит даже и ложь и насилие..
Простакк    31.12.2018, 15:27
Оценка:  -3
Простакк
Все попы,вне зависимости от территориального местоположения-бесы адовы!!!Что Кирилл,что Варфоломей-содержимое ректума!!!
shurag    31.12.2018, 15:46
Оценка:  -3
shurag
Простата , не пиши такое,а то не заплатят
Простакк    31.12.2018, 15:48
Оценка:  -2
Простакк
Слабоумный выблядок с кучей разных аккаунтов,мне,в отличии от тебя,никто не платит.Ты снова ошибся,неполноценный ущербок.))))))))
shurag    31.12.2018, 15:51
Оценка:  -1
shurag
Простата , ты убогое ничтожество, типичное мокшанское быдло
Простакк    31.12.2018, 16:02
Оценка:  -1
Простакк
Ты не в себе,обосраный петушара.Я в Украине живу и к России не имею отношения.Загонять в петушиный куток тебя и тебе подобных чмырдяев-опущенцев,моё любимое хобби.)))))))))
sharry-sharry    31.12.2018, 15:17
Оценка:  +2
sharry-sharry
А он сам,один из главных воров россии не боится божьего суда и кары небесной?
Духовный_скреп    31.12.2018, 15:15
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Долларовый миллиардер гундяев грозит судом божьим.Куда мир катится...
aprilin    31.12.2018, 15:10
Оценка:  +6
aprilin
..укуси себя за канон свой липовый
cjkbnth    31.12.2018, 15:07
Оценка:  +8
cjkbnth
Вот язычников колбасит ))))), теперь уже прикрываться не чем, Киевская Русь, и Крещение Икси, совсем ни как не относится к плнменам язычников и кочевников )))) какая "рюськая православная" ? ))))) секта быдлоты и отркбья !!!!
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