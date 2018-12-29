В сети публикуют видео стрельбы и взрыва маршрутки в Магнитигорске

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске вечером взорвалась маршрутка - погибли три человека.

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В российском Магнитогорске уже двое суток подряд происходят чрезвычайные события. 31 декабря в результате взрыва в многоэтажке обвалился подъезд, что привело к гибели людей, а 1 января неподалеку от дома взорвалась маршрутка.

Об этом сообщает УНИАН.

Местные СМИ сообщили, что взрыв стал результатом спецоперации по задержанию террористов. Свидетели сообщают о стрельбе и по меньшей мере трех погибших. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Тем временем, в сети начали публиковать видео с места взрыва маршрутки. На нем можно слышать звуки, четко похожие на выстрелы.

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Напомним, от взрыва в многоэтажке российского Магнитогорска было разрушено около 40 квартир.

Также, три человека погибли в результате возгорания маршрутки в российском Магнитогорске, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.