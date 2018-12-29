Морские пехотинцы тренировались правильно десантироваться с корабля

Представители ВМС отрабатывали учебно-боевые задачи на море.

Украинские военные учились высаживаться на танках с корабля mil.gov.ua

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Военно-морские силы Украины сегодня отрабатывали учебно-боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, приводя видео занятий.

“В рамках занятия состоялась высадка десанта бригады морской пехоты со среднего десантного корабля “Юрий Олефиренко“, - отметила пресс-служба.

"Корабль "Юрий Олефиренко" совершил пятидневый выход в море с целью поддержания навыков и выполнения бовевых задач по назначению. Во время перехода было выполнено множество задач по десанту", - заявил командир артиллерийско-боевой части корабля Александр Кружков.

По результатам учений обязательно будут сделаны выводы о негативных и позитивных момента уровня подготовки десантников.

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Ранее морская береговая охрана ГПСУ получила новый модернизированный перехваточный катер.

Кроме того, сепаратистские сайты сообщили о захвате в плен на Донбассе украинского военнослужащего. В Минобороны заявили, что проверяют эту информацию.