Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко: Честные выборы - визитная карточка Украины

Комментариев: 5
Президент Украины призвал всех кандидатов придерживаться стандартов честного волеизъявления.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
facebook.com/petroporoshenko

Читай также: БПП об обещаниях фракции: “Мяч на стороне Кабмина“

Президент Украины Петр Порошенко призвал всех кандидатов показать “высокое качество избирательного процесса“ на своем примере.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

Читай также: Порошенко показал свой прошлый год в фото

“Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером“ - подчеркнул президент.

Также Порошенко отметил, что необходимо создать высокий уровень наблюдения за президентской кампанией при участии международных организаций.

Читай также: Порошенко надеется, что со словаками миссия ОБСЕ в Украине станет активнее

“В этом году мы должны подтвердить зрелость демократической системы. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства“ - заявил Порошенко.

Ранее украинский президент Петр Порошенко назвал ТОП-7 украинских песен, которые являются, по его мнению, лучшими в 2018 году.

Перед этим президент Петр Порошенко назвал дальнейшие приоритеты Украины в развитии торговли с Евросоюзом.

Поделись:
Теги: порошенко, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
bertal    04.01.2019, 15:32
Оценка:  +2
bertal
Он хоть подумал прежде чем сказал, по всей вероятности он даже не понял о чем ото
nfhvyt    04.01.2019, 14:58
Оценка:  +1
nfhvyt
В 2014-м году даже гос.переворот устроили исключительно ради честных выборов.
Женек    04.01.2019, 14:54
Оценка:  +7
Женек
ха хахаа хаа, хорошая шутка ))
ВосставшийИзБана    04.01.2019, 15:00
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Соревнуется с Зеленским.
ТакТакс    04.01.2019, 14:43
Оценка:  +5
ТакТакс
Будь они честными, вы бы их не затевали. Выборы без права выбора.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь