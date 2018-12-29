Порошенко: Честные выборы - визитная карточка Украины

Президент Украины призвал всех кандидатов придерживаться стандартов честного волеизъявления.

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Президент Украины Петр Порошенко призвал всех кандидатов показать “высокое качество избирательного процесса“ на своем примере.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

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“Высокое качество избирательного процесса - визитная карточка новой Украины. В 2014 году мы вместе установили достойный стандарт свободного и честного волеизъявления. Призываю все политические силы и кандидатов на высший государственный пост засвидетельствовать это своим примером“ - подчеркнул президент.

Также Порошенко отметил, что необходимо создать высокий уровень наблюдения за президентской кампанией при участии международных организаций.

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“В этом году мы должны подтвердить зрелость демократической системы. Убежден, что международное наблюдение за избирательной гонкой является нашей дополнительной гарантией чистоты демократических процедур и состязательности избирательного процесса, а также сдерживающим фактором против внешнего вмешательства“ - заявил Порошенко.

Ранее украинский президент Петр Порошенко назвал ТОП-7 украинских песен, которые являются, по его мнению, лучшими в 2018 году.

Перед этим президент Петр Порошенко назвал дальнейшие приоритеты Украины в развитии торговли с Евросоюзом.