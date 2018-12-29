БПП об обещаниях фракции: "Мяч на стороне Кабмина"

Во фракции БПП записали себе в заслугу развитие языка, книг и гордости в украинцах.

Читай также: Мороз объяснил Тимошенко, что она зря обещает низкие тарифы на газ

Обещания БПП выполнены не полностью, потому что большинство из них находится в процессе имплементации. Об этом в интервью “112 Украина“ заявил глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов.

Так он прокомментировал данные проекта Bihus.Info, который, анализируя реализацию программы БПП, констатировал выполнение 10% программных положений полностью, еще 10% - не выполнены вообще. При этом частично были выполнены 67% обязательств. Еще 13% назвали слишком абстрактными обещаниями.

Читай также: Выборы-2019: шесть человек подали документы в ЦИК

“Если выполнены ключевые, стратегические обещания, вот это важно. 67% реализовано частично, потому что сейчас они еще не имплементированы“, - заверил Герасимов.

“Например, началась медицинская реформа, началась реформа сельской медицины. Законы приняты, то есть фракция свое дело сделала, президент свое дело сделал – инициировал эти вещи“, - пояснил он.

Читай также: Порошенко назвал ТОП-6 книг 2018 года

“Но сегодня, как говорят, мяч уже на поле местных властей, на поле Кабмина, потому что надо имплементировать это. Надо смотреть на такие вещи“, - подчеркнул политик.

“Что касается стратегических вещей, то армия восстановлена, оборонная промышленность восстановлена, страна объединяется вокруг базовых вещей, среди которых единая Украинская поместная православная церковь“, - считает Герасимов.

Читай также: Порошенко показал свой прошлый год в фото

Он также попросил не забывать о декоммунизации, развитии украинской музыки, украинской книги, украинского языка на телевидении и на радио.

“Мы все видим этот эффект и все рады этому. Сегодня гордость от ощущения того, что ты – украинец, выросла невероятно, в несколько раз“, - заверил депутат.

Читай также: На выборах президента бюллетень будет рекордно длинным - политтехнолог

Напомним, ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко возмутилась тем, что украинцы “в угаре слушают стеб“ над президентом Петром Порошенко, в то время как меньшинство спасает страну от агрессора.