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Порошенко надеется, что со словаками миссия ОБСЕ в Украине станет активнее

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Президент приветствовал Словакию с началом председательства в ОБСЕ.
Порошенко надеется на более активную ОБСЕ по Донбассу и Крыму
Порошенко надеется на более активную ОБСЕ по Донбассу и Крыму
president.gov.ua

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Президент Петр Порошенко надеется, что СММ ОБСЕ будет более активна после смены председательствующей страны на Словакию. Об этом он написал у себя в Twitter.

Президент приветствовал Словакию с приобретением полномочий действующего председательства в ОБСЕ.

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"Рассчитываем на эффективное сотрудничество и более активную и амбициозную роль СММ ОБСЕ и по Донбассу, и по Крыму, а также акватории Азовского моря и Керченского пролива", - написал Порошенко.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин в своем приветствии в Twitter назвал главу МИД Мирослава Лайчака, который будет в этом году председателем ОБСЕ, своим хорошим другом.

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Он пожелал Лайчаку быть на страже принципов и ценностей организации, которые Россия "нагло нарушает". Министр также сообщил, что будет рад встретить нового председателя ОБСЕ в Киеве уже через две недели. 

"Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс", - отметил Климкин.

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Напомним, перед Новым годом МИД РФ выразил возмущение заявлением советника Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что ВСУ взяли под контроль почти всю "серую зону".

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Теги: ОБСЕ, СММ, миссия, Донбасс, Порошенко, Словакия
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